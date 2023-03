Falta muy poco para la final de la presente edición de Gran Hermano, y este domingo hubo un nuevo eliminado en la que prometía ser una gala muy peleada y que podía tener sorpresas. El público tuvo que decidir entre eliminar a Lucila “La Tora” Villar, Julieta Poggio, y Camila Lattanzio.

La gala de nominaciones de esta semana dejó a las tres finalistas en “la placa” junto a ex diputada del Frente de todos Romina Urigh, pero Marcos Ginocchio sorprendió a los televidentes al salvarla.

Santiago del Moro le notificó a Julieta que seguirá en juego: “La jugadora que continúa, va a desarmar la valija y le agradecerá a su gente es Julieta”. Al conectar la noticia, la actriz expresó: “¡Ay! Qué felicidad, lo deseé tanto. Lo soñé todo el día. Estoy contenta”.

Minutos antes de dar a conocer el veredicto, Del Moro le dio la palabra a cada nominada para que evidencien sus sensaciones. La primera en hablar fue Lattanzio, quien dijo: “Claramente, quiero quedarme en la final. Estoy agradecida por todo y acá adentro me voy conociendo cada día más. Y empecé a disfrutar siendo yo misma, que me sorprendió porque me costó mucho abrirme al 100% y ahora lo logré. Esto lo soñé desde que soy muy chica, pero que pase lo que tenga que pasar. Todo pasa por algo y el destino ya está escrito”. Y luego añadió: “Todo lo que pasé va a ser mejor que mi vida pasada, así que estoy feliz”.

Al tomar la palabra, Lucila se emocionó y señaló: “Obviamente, quiero pedirle a la gente que no me vote. Este es mi sueño y me costó mucho llegar hasta acá. Todas las personas que estamos acá pasamos cosas en la vida y fuimos los elegidos por algo. Creo en eso y creo que a la gente buena le pasan cosas buenas. Soy esto. Siempre jugué y fui buena persona y lo afirmo. Siempre me manejé con mi lealtad, con humildad, nunca subestimé y siempre respeté la casa de Gran Hermano y la disfrute todos los días. Estoy feliz, agradecida, pero siento que todavía no es mi momento”. Y sentenció: “Se que lo de afuera es maravilloso, pero no me quiero conformar”.

En una noche a pura tensión, el público decidió -con el 56,6% de los votos- que Lucila Villar se despida de la casa más famosa del país. Antes de irse, “La Tora” abrazó a Nacho y le dijo: “Vos cerrá la puerta”. En tanto, al saber que sigue en el reality, Camila se mostró muy sorprendida y celebró: “Nunca me creo lo que está pasando”.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de Gran Hermano 2022?

Los participantes que ya fueron eliminados de Gran Hermano 2022 son: Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky, Juan Reverdito, Juliana Díaz, María Laura “Cata” Álvarez, Constanza “Coti” Romero y Alexis “Conejo” Quiroga, Thiago Medina, Maximiliano Giudici, Agustín Guardis (por segunda vez), Ariel Ansaldo y Walter “Alfa” Santiago y ahora Lucila "La Tora".