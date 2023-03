El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció que habrá un dólar diferencial para las economías regionales a partir del 1 de abril. Si bien no especificó cuál será el valor al cuál se podrán liquidar las exportaciones, aclaró que la medida comenzará a regir el mes que viene para la vitivinicultura y luego se irán incorporando otros sectores productivos.

“Entendiendo que el problema de la pérdida de competitividad por las dificultades que representaron la helada, el granizo y también por nuestros problemas macroeconómicos, nos han hecho perder mercados”, introdujo el ministro en su discurso durante el tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

“El año pasado, en la decisión de recuperar mercados y consolidar reservas, intentamos poner en marcha para un sector un programa de fortalecimiento exportador (dólar soja). A partir del 1 de abril vamos a implementarlo en todas las economías regionales, arrancando por la vitivinicultura, para que puedan recuperar mercados y tengan oportunidad de recuperarse frente a la pérdida que representó el granizo y la helada”, señaló.

El ministro no aclaró cuándo entrará en vigencia la medida para el resto de los sectores, cuánto tiempo durará el beneficio, ni qué tipo de cambio se implementará en cada caso. Los detalles se irán conociendo durante las próximas semanas. “Tenemos 20 días para trabajar”, subrayó Massa.

Eso sí, a cambio del dólar diferencial, el ministro de Economía pidió buenos precios para los productos y valores accesibles en el mercado interno. “Debemos cuidar la competitividad exportadora, pero también la capacidad para que los precios nuevos lleguen a todos los productores, para que la medida no sea de unos pocos. También tenemos el desafío, entre todos, que esté garantizado el buen precio en el mercado interno. Si el vino es de los argentinos, además de sostener los mercados exportadores, tenemos que cuidar los precios en la mesa de los argentinos”, remarcó el funcionario.

Massa anunció también que el lunes estará publicado el decreto que habilita la línea crediticia por USD 50 millones para el Programa de Apoyo para Pequeños Productores Vitivinícolas de Argentina (Proviar II).

“El decreto que el lunes va a estar publicado, que ya está firmado, habilita el préstamo de 40 millones de dólares, con un aporte del Estado nacional de 10 millones de dólares, para la puesta en marcha del Proviar II, que es una enorme tarea para seguir multiplicando el trabajo del Estado y de los productores juntos”, señaló el ministro.

Asistencias, inversiones, prevención climática y sanidad

Fuera de los estrictamente macroeconómico, el ministro Massa completó su discurso con algunos otros anuncios, vinculados a diferentes temáticas sectoriales.

En primer lugar, indicó que en 2023 la Nación aportará fondos para subsidiar la tasa de los créditos de cosecha y acarreo en conjunto con la provincia de Mendoza para una línea de crédito de $10 mil millones, que se suman a la línea de $3 mil millones de la vendimia pasada. “Es un pago único a 300 días”, aclaró.

Por otro lado, ratificó el compromiso de la Nación de seguir participando en la prevención y erradicación de la Lobesia Botrana, la plaga también conocida como “Polilla de la Vid”, que ingresó hace años por los pasos fronterizos. En la última temporada, la Nación aportó $665 millones, que se complementaron con $835 millones de la provincia de Mendoza.

Asimismo, el ministro de Economía recordó que está operativa la línea en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) de inversión productiva, para productores afectados por la helada, a 30 meses de plazo con tasa fija subsidiada en pesos, y 18 meses de gracia. “El sostenimiento del empleo también se ha tenido en cuenta, por eso la instrumentación de Repro, que ya están aprobados, y han comenzado a liquidarse”, declaró.

También se comprometió Massa a sumar, a partir de la semana que viene, $583 millones a la asistencia prestada por el Estado en el marco de la Ley de Emergencia Agropecuaria, que se declaró para apoyar a miles de productores que fueron afectados por las heladas, el granizo, la sequía y las olas de calor.

En otro punto, Massa anunció que en los próximos días se firmará un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para “levantar las restricciones para las exportaciones de mosto”. Cabe recordar, que a fines del año pasado el Estado norteamericano impuso una serie de aranceles y multas a algunas empresas argentinas (líderes del sector mostero) por supuesta competencia desleal en suelo estadounidense.

Massa hizo referencia también a las inversiones del Gobierno en los sistemas de riego de diferentes regiones productivas de Mendoza. “Estamos poniendo en marcha, a partir del 9 de marzo que se abren los sobres, el sistema de riego de la rama Chimba, con una inversión de $1.300 millones. Además, estamos licitando el sistema de riego Luján Oeste, con 80% de financiamiento por parte del Estado nacional. Al mismo tiempo, sigue la modernización del sistema de riego Hijuela”.

Por último, se anunció que se creará el Centro de Transferencia de Tecnologías 4.0 con una inversión de USD 3,5 millones, gracias al convenio firmado el año pasado a través del INV junto con Instituto Nacional del Agua (INA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Conicet y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).

Reclamos sectoriales

Además de Massa, estuvieron presentes en el evento el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Daniel Filmus, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, el ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el presidente de Coviar saliente, José Zuccardi, el nuevo presidente de la entidad, Mario González y el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Martín Hinojosa.

A su turno, los empresarios hicieron llegar sus reclamos al Gobierno Nacional, aprovechando la presencia de Sergio Massa.

Mario González, el nuevo presidente de Coviar, por ejemplo, Mario González, alertó respecto a que “la inestabilidad macroeconómica es letal para los productos con valor agregado y generadores de empleo y con alta internacionalización como es la vitivinicultura.”

Además planteó que el 40% de la producción de uvas tiene como destino final la exportación, por lo que reclamó que “se necesita urgentemente la eliminación completa y definitiva de las retenciones al vino y al jugo de uva concentrado”.

Por su parte, el bodeguero José Zuccardi, ex presidente de Coviar, habló en representación del sector vitivinícola respecto al tratamiento del proyecto de ley de tolerancia cero. El empresario calificó de “absurda” la discusión y remarcó que Argentina sería el primer país productor de vino del mundo con prohibición absoluta.

“Está demostrado que los accidentes no los producen quienes tienen graduación menor a 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Le pido a los legisladores que no aprueben la ley y si lo hacen, que las provincia no adhieran”, cerró.