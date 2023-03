JxC: para el PRO "el adversario está afuera, no adentro"

Desde el PRO-Tucumán criticaron la decisión de la Junta Electoral Provincial de rechazar la impugnación que presentaron por la inscripción del frente JxC que formalizó la semana pasada el radicalismo tucumano.

"La resolución de la Junta Electoral es una simple muestra de cómo el Gobierno se inmiscuye en nuestro espacio, al desestimar nuestra impugnación dejando de lado el contundente dictamen de la fiscal interviniente", aseguraron los interventores del PRO, Pablo Walter y Marcelo Wechsler.

Además, señalaron que "el adversario está afuera, no adentro; pero si no hay grandeza perderemos todos y en especial los miles de tucumanos que están hartos de este gobierno".

También en una nota enviada a La Gaceta, advirtieron que "Juntos por el Cambio es mucho más importante que un partido o una persona".

"Nuestro objetivo desde el PRO es procurar que el próximo lunes los tucumanos tengan un frente único integrado por todos: UCR, PJS, PRO, CREO, etcétera. No se trata de quién vaya a encabezar la fórmula, sino de estar unidos para no ser funcionales con la ruptura a (Osvaldo) Jaldo y (Juan) Manzur", destacaron.

El Partido de la Justicia Social asegura que no fue invitado a conformar JxC

La semana pasada la UCR (Unión Cívica Radical) inscribió formalmente en la Junta Electoral Provincial, junto con el espacio Propuesta Ciudadana, la alianza Juntos por el Cambio (JxC) de cara a los comicios que se llevarán a cabo en Tucumán el próximo 14 de mayo. Con esta maniobra dejaron de lado a otras fuerzas políticas que formaban parte del trabajo que se venía desarrollando en la provincia dentro de JxC. El Partido por la Justicia Social, liderado por Germán Alfaro, y el PRO fueron los excluidos.

En ese contexto, el apoderado del PJS, Álvaro Contreras, aseguró a La Gaceta que "la falta de comunicación dentro de Juntos por el Cambio (JxC) parece profundizarse a medida que se acercan las elecciones". El abogado cuestionó que no hubo invitación formal del radicalismo tucumano para que el alfarismo se incorpore a ese frente.

Contreras dijo que la invitación fue pública, pero sin embargo no conocen como será la integración de la mesa ejecutiva ni las reglas de juego de JxC. "La supuesta invitación no existió. Me cansé de pedirles a los apoderados y referentes del sanchismo que nos den el acta y los papeles para poder adherirnos; esto ha sido infructuoso”, sostuvo el letrado.

Todavía hay tiempo para conformar el frente

El referente del PJS también expresó que siguen creyendo en la unidad tomando el pedido de la sociedad. Y agregó que, si existe voluntad de ambas partes, están a tiempo de conformar el frente. "Tenemos la sana creencia de que la invitación va a existir y de que va a haber un diálogo por encima de las candidaturas, las cuales noto que se anteponen a la conformación del frente”, manifestó.