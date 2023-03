Frederic le pidió a Messi "que colabore con una campaña de desarme"

"Es una idea que teníamos en el Ministerio y no pudimos llevar adelante", dijo la ex ministra de Seguridad de la Nación y actual titular de Cascos Blancos.

La exministra de Seguridad Sabina Frederic pidió al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, que "colabore con una campaña de desarme en Rosario", luego de que el propio futbolista se viera involucrado en la escalada de violencia que afecta a su ciudad natal.

"Hay que hacer muchas cosas y también cosas preventivas, como planes de desarme: sería super interesante que Messi colaborara en eso, ya que es su ciudad. Es una idea que teníamos en el Ministerio y no pudimos llevar adelante", sostuvo la actual titular de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria (Cascos Blancos).

En declaraciones a Futurock, la funcionaria nacional también cruzó al actual titular de la cartera policial, Aníbal Fernández, por haber afirmado que "en Rosario ganaron los narcos". "La idea de que ganaron los narcos es extraña, el problema mayor es la violencia. Es un slogan que no ayuda a entender el problema", señaló Frederic. Y añadió: "Lo que sí está claro es que la calle está ganada por bandas criminales y el Estado perdió el control, en el sentido de la legalidad y la capacidad de sanción y prevención".

La ex integrante del Gabinete indicó que "si uno compara el mercado de drogas en Rosario y en Buenos Aires, es claramente superior en Buenos Aires: hay mucha más droga que circule porque hay más consumidores".

Para comenzar a revertir la situación actual, Frederic consideró que "hay que tomar medidas de corto plazo que signifiquen un control efectivos de las Fuerzas de Seguridad del territorio". "Todos hablan de la ausencia de la Policía de Santa Fe en Rosario: eso lo tenés que resolver ya", subrayó la dirigente oficialista, quien agregó: "Entiendo que la reforma judicial es importante, pero eso no va a parar la violencia y hay que pararla hoy, porque el terror va avanzando en Rosario".

Y profundizó: "El problema no es enviar más efectivos, sino darles otras competencias que hoy no tienen: hoy las Fuerzas Federales tienen como obstáculo a la Policía de Santa Fe. Que el 911 no lo tenga más la Policía de Santa Fe, sino las Fuerzas Federales". "No se trata de más, sino de darle otras facultades: comunicación, investigación, inteligencia criminal y el patrullaje de las calles", finalizó.

Acuerdo entre Nación y Santa Fe para combatir el crimen

Después del cimbronazo internacional que implicó la amenaza contra Lionel Messi y el ataque a un local de la familia de Antonela Roccuzzo, el gobierno nacional y el de Santa Fe buscaron mostrarse activos en busca de soluciones al espiral de violencia e inseguridad en la ciudad de Rosario. El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, recibieron en la Casa Rosada al gobernador santafesino, Omar Perotti. Allí acordaron habilitar a las fuerzas de seguridad de la provincia a utilizar el Sistema de Identificación Segura (SIS). También firmaron un convenio para que Nación financie la adquisición de 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de última generación para el distrito rosarino.

Hubo dos encuentros en la Rosada. El primero se realizó cerca de las 10.30 en las oficinas de Rossi. El ministro coordinador y Perotti trabajaron en alternativas que presentará el plenario de comisiones de Justicia y Legislación Penal de la Cámara de Diputados el miércoles próximo, cuando trate el proyecto de fortalecimiento de la justicia penal de Santa Fe.Luego, Rossi y Perotti se trasladaron al Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, donde el titular de esa cartera encabezó la firma de un convenio que habilita las fuerzas de seguridad de Santa Fe a utilizar el Sistema de Identificación Segura (SIS). A través del mismo convenio, se dispuso el financiamiento para la adquisición de 600 cámaras de vigilancia que usan el reconocimiento facial para la ciudad de Rosario, con el fin de brindar apoyo a la política de seguridad en el distrito. Mediante el uso del SIS -desarrollado por el Registro Nacional de las Personas (Renaper)-, los agentes provinciales podrán realizar la identificación biométrica inmediata y segura de prófugos o personas con antecedentes penales.

Rossi dijo que esas iniciativas sirven para "ratificarle al gobernador y a los funcionarios provinciales el compromiso inclaudicable del gobierno nacional de trabajar junto con la provincia" y "con cada uno de los municipios de la provincia para combatir ese flagelo que tanto preocupa a todos". Por su parte, Wado De Pedro señaló que se están poniendo "las herramientas del gobierno nacional a disposición de cada uno de los gobernadores y gobernadoras para que puedan fortalecer y tecnificar la lucha contra el crimen organizado".

"Con la seguridad no se especula", advirtió el ministro del Interior tras la reunión, y dijo que "hay que trabajar todos los días para combatir al crimen organizado y en esta pelea se requieren políticas de Estado sostenidas en el tiempo y del esfuerzo de todos los sectores".

