El presidente Alberto Fernández aseguró que gestionar en la pandemia "es lo más parecido a caminar en un pantano: no sabés cuando caminás y te hundís".

Inseguridad en Santa Fe y allanamientos en cárceles. Disputa la Corte Suprema y boicot en el Congreso. Guerra en Europa y acuerdos latinoamericanos. Inflación e inversión energética. La situación en el Frente de Todos y la posibilidad de su candidatura en las elecciones 2023. La agenda de Alberto Fernández se encuentra, en este momento, en picos de carga y diversidad. Las dos horas de su discurso de apertura de sesiones ordinarias no pudieron terminar de abarcarlo todo y, en dos días, ya se abrieron nuevas discusiones.

Aún sin certezas del oficialismo en la definición de candidaturas, Alberto Fernández aún no decidió si buscará la reelección ni tampoco a qué funcionario acompañará. "Yo escribo mis discursos y no tienen ninguna vocación de presentar mi candidatura ni de hablar de temas electorales", sostuvo el mandatario en una entrevista con el canal de noticias C5N.

"Creo que tenemos que poner en valor lo que hicimos porque hay un cerco mediático que realmente tapa mucho las cosas que hicimos, que fueron verdaderos logros", señaló, y agregó: "Quiero hacer un elogio a la moderación porque uno puede hacer todo esto sin épica. Soy un ciudadano común al que le han tocado responsabilidades importantes y, es verdad, no exploto la épica en las decisiones que tomo. Pero miren las decisiones que tomé, mírenlas. Porque en esas decisiones se van a encontrar con decisiones y van a decir 'ojo este tipo'. En ese paquete te pongo el juicio político a la Corte".

Haciendo un repaso de su gestión, puntualizó en la pandemia de coronavirus que provocó el aislamiento obligatorio en nuestro país en marzo del 2020. "Francamente creo que me hubiera gustado gobernar en otro tiempo porque el tiempo de la pandemia es uno que te limita mucho, que te pone límites muy estrictos, difíciles y complejos. Te cambia absolutamente las reglas del juego", recordó y calificó: "Gobernar en la pandemia es lo más parecido a caminar en un pantano: no sabés cuando caminás y te hundís".

En ese sentido, detalló que hasta ese período "los datos de la economía eran muy sólidos, en aumento de empleo, en mejora del ingreso. De repente la pandemia nos corta todo eso y nos condena a construir otra lógica de gobierno, donde lo predominante era ver cómo cuidábamos la salud de la gente". "Hubiéramos querido imponer nuestra lógica económica desde el primer día, y no lo pudimos hacer", indicó y consideró que "honestamente creo que hicimos lo correcto".

Sobre los acuerdos con los acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI), aseguró que estuvo condicionado porque se llegaron a consensos "cuando se pudo" de forma posterior a la pandemia. "Todos los que plantearon que el acuerdo con el Fondo era insostenible, que nos iba a generar recesión, despidos, falta de crecimiento y que se iba a caer el acuerdo, han fallado. Todos esos pronósticos han fallado. Eso no pasó. La Argentina creció".

Alberto Fernández y la referencia a la Justicia en su discurso en el Congreso

"No levanté temperatura. Tenía una banda de locos gritándome", sostuvo el presidente en referencia a los cruces que tuvo con diputados opositores durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Palacio Legislativo y afirmó que "no voy a regalarle a estos fascistas que se llaman republicanos el concepto de la república".

"Dije más o menos lo mismo de siempre con una diferencia: que ahora estamos en un conflicto de poderes con la Corte Suprema. Porque la Corte Suprema se ha metido en temas de la administración del presupuesto nacional y yo eso no lo quiero admitir porque eso es intromisión de un poder sobre otro. Y a su vez, se metió con el Poder Legislativo al decirle cómo tiene que nombrar a sus representantes", analizó.

En la entrevista, Alberto Fernández recordó que envío "un proyecto de ley de reforma de la Justicia Federal. Diputados lo durmió hasta que se cayó. El Senado lo aprobó y ellos lo durmieron. No es que yo no hice nada". Además, apuntó que la oposición "podría haber reaccionado mucho antes cuando yo les contaba cómo era la Argentina del 2019 y cómo era la actual. Ahí se callaron y no dijeron nada. Pero cuando hablé de la Corte salieron desesperados a defenderla. Esto lo marco porque es la mejor prueba de cómo la oposición preserva este sistema judicial porque les garantiza a ellos su impunidad y les garantiza la persecución a sus opositores".

Posteriormente, hizo referencia a la causa por las conversaciones que involucran a empresarios mediáticos, funcionarios judiciales y miembros de la oposición para reunirse en Lago Escondido. "Los vimos llegar en aviones privados, abrazarse en un aeropuerto, descubrimos que se alojaron allí y nadie sabe quién pagó eso. Después aparecieron los chats", enumeró y continuó, "hay jueces que están diciendo cómo fraguar pruebas para no ser inculpados". "Lo que hasta acá la Justicia no ha resuelto es si ese viaje existió, quién lo pagó y qué motivo tuvo", concluyó.

Alberto Fernández se refirió a la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner: "Es inocente"

El presidente se refirió al juicio a Cristina Fernández de Kirchner y al fallo de diciembre del 2022, señalando que cuando empezó la investigación "yo no me hablaba con Cristina y ya advertía que esa causa era un disparate". "Es inadmisible vincular a Cristina en esa causa. Está claro que la condena tiene una pena accesoria que es de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Está claro que es una inhabilitación política", calificó y ratificó que "Cristina es inocente y es eso lo que tenemos que explicarle a los argentinos".

"Si discutimos la proscripción, pareciera ser que nuestra preocupación es que Cristina sea candidata. Para muchos es muy importante que Cristina sea candidata y tiene todos los derechos y todos los lauros para ser candidata, eso es un indiscutible. Pero lo que yo quiero que discutamos es si es culpable o inocente, y yo estoy seguro que es inocente. Estoy seguro que la metieron de los pelos en la causa; no tiene nada que ver con este tema", reflexionó. En ese sentido, indicó que "con los jueces no se negocia. A los jueces hay que pedirles probidad y que impongan Justicia".

Fuente: Ámbito Financiero