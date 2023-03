El Partido de la Justicia Social asegura que no fue invitado a conformar JxC

La semana pasada la UCR (Unión Cívica Radical) inscribió formalmente en la Junta Electoral Provincial, junto con el espacio Propuesta Ciudadana, la alianza Juntos por el Cambio (JxC) de cara a los comicios que se llevarán a cabo en Tucumán el próximo 14 de mayo. Con esta maniobra dejaron de lado a otras fuerzas políticas que formaban parte del trabajo que se venía desarrollando en la provincia dentro de JxC. El Partido por la Justicia Social, liderado por Germán Alfaro, y el PRO fueron los excluidos.

En ese contexto, el apoderado del PJS, Álvaro Contreras, aseguró a La Gaceta que "la falta de comunicación dentro de Juntos por el Cambio (JxC) parece profundizarse a medida que se acercan las elecciones". El abogado cuestionó que no hubo invitación formal del radicalismo tucumano para que el alfarismo se incorpore a ese frente.

Contreras dijo que la invitación fue pública, pero sin embargo no conocen como será la integración de la mesa ejecutiva ni las reglas de juego de JxC. "La supuesta invitación no existió. Me cansé de pedirles a los apoderados y referentes del sanchismo que nos den el acta y los papeles para poder adherirnos; esto ha sido infructuoso”, sostuvo el letrado.

Todavía hay tiempo para conformar el frente

El referente del PJS también expresó que siguen creyendo en la unidad tomando el pedido de la sociedad. Y agregó que, si existe voluntad de ambas partes, están a tiempo de conformar el frente. "Tenemos la sana creencia de que la invitación va a existir y de que va a haber un diálogo por encima de las candidaturas, las cuales noto que se anteponen a la conformación del frente”, manifestó.

Rechazaron la impugnación del PRO

La Junta Electoral de la Provincia rechazó la impugnación de las autoridades del Propuesta Republicana (PRO) de impugnar la alianza Juntos por el Cambio en Tucumán, que había sido inscrita por los referentes de la Unión Cívica Radical (UCR), que impulsan a Roberto Sánchez como candidato a gobernador.

Además, los miembros de la JEP -el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva; el titular del Ministerio Público Fiscal, Edmundo Jiménez, y María Marta Contreras Cuenca (en carácter de vocal subrogante)- aprobaron la conformación de coalición, que quedó integrada por la UCR y por el partido Propuesta Ciudadana, y legalizaron su inscripción para los comicios del 14 de mayo.

La semana pasada, los dirigentes radicales habían anotado la alianza junto al partido Propuesta Ciudadana, del legislador provincial Paulo Ternavasio, y con la adhesión de la Coalición Cívica (CC). Con este trámite, quedaron excluidos del acta constitutiva el Partido de la Justicia Social (PJS), de Germán Alfaro, y el PRO, ahora a cargo de los interventores Pablo Walter y Marcelo Wechsler, entre otros espacios.

El apoderado del PRO en Tucumán, Arturo Forenza, procedió a impugnar el trámite, en cumplimiento de un mandato de las autoridades nacionales de esa fuerza

Según Walter, la intención era que hasta el 6 de marzo la coalición esté inscripta con todos los partidos que venían actuando bajo el sello de Juntos por el Cambio. Ese día es la fecha tope para la presentación de alianzas ante la JEP.

La resolución que tomaron los miembros de este organismo liquidó aquellos planes.