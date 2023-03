Dybala le reclama una deuda millonaria a la Juventus

El actual jugador de la Roma Paulo Dybala le reclama una deuda de 3,7 millones de euros a la Juventus, equipo en el que jugó durante siete años. Según dieron a conocer distintos medios italianos, el argentino se presentó en la Guardia di Finanza de Roma para sumar su declaración en la investigación Prisma que abrió la Fiscalía Italiana para abordar las infracciones económicas del equipo turinés.

“No recuerdo cuándo la Juve me pagó el último sueldo, pero sé muy bien que todavía me debe dinero. No sé la cantidad exacta, pero serán más o menos 3 millones de euros netos”, habría dicho la Joya ante la policía italiana, según informan los mismos medios.

“Sé que en abril de 2023 Juventus tiene la ultima oportunidad de pagar. De lo contrario, mi abogado hará peticiones por escrito, aunque espero no llegar tan lejos. Quiero mi dinero pero sin interponer ninguna demanda, evitando problemas para mí y la Juventus”, aseguran que le dijo la Joya a las autoridades.

Luca Ferrari, abogado de Dybala, también se sumó al juicio y entregó distintas demandas en las que pide explicaciones por la falta de cumplimiento de su palabra. En las demandas habría solicitado explicación por la no renovación del jugador y la promesa de una mejora del contrato con un suculento salario.

Cristiano Ronaldo, otro de los involucrados

El caso de la Joya no sería el primero de esta índole que le llega a la Juventus. Cristiano Ronaldo es otro de los futbolistas al que la Vecchia Signora le debe dinero: 19,9 millones de euros.

El jugador portugués estuvo en el club durante cuatro temporadas y fue uno de los jugadores más caros tras completar una transferencia de 100 millones de euros.

Más información

Ezequiel Unsain, exarquero de Newell’s: “Si fuera amigo de Messi, le diría que no venga”

El sueño de ver a Lionel Messi jugar en la liga argentina parece complicado. Mucho más luego de lo que ocurrió durante la madrugada de este jueves, cuando delincuentes balearon el supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo.

Además de los disparos, en el lugar se encontró un mensaje dedicado al capitán de la Selección argentina: “Messi te estamos esperando, (el intendente de Rosario, Pablo) Javkin también es narco, no te va a cuidar”.

Ezequiel Unsain, arquero de Defensa y Justicia, se formó y dio sus primeros pasos como profesional en Newell’s. De hecho, es hincha de la Lepra. Pero lo que sucedió en las últimas horas, además de preocuparlo aún más (“tengo familia en Rosario”), lo llevó a mostrarse muy desilusionado por lo que se vive en la ciudad.

“Quién no tiene la ilusión de ver a Messi compitiendo en el fútbol argentino. Y obviamente nosotros, como hinchas de Newell’s, tenemos la ilusión prendida fuego por verlo con la camiseta. Pero si yo fuera amigo de Messi, le diría que no venga. Y esto lo digo con mucha desilusión, porque lo que más quiero es verlo en el fútbol argentino, pero es muy complejo (lo que se vive en Rosario)”, declaró Unsain en TyC Sports.