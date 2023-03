La situación en Rosario, que durante 2022 cerró con un récord de 288 homicidios en el Gran Rosario, y 17 en el primer mes de 2023, se recalentó tras el atentado a balazos que sufrió este jueves el supermercado de la familia Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

La grave crisis de seguridad da para que algunos monten un show mediático al que se prestan funcionarios públicos para subir unos puntitos el rating o para generar un poco de ruido en la opinión pública. Y vaya que lo lograron Amalia Granata y Esteban “el Pelado” Trebucq hicieron una entrevista en las calles de Rosario vestidos con chalecos antibalas, pero no para protegerse de un posible ataque, sino para montar un show que tuvo sus repercusiones.

Amalia Granata posteó en su cuenta en twitter el anuncio de la entrevista vestida con el chaleco.

Lo que no esperaba la diputada provincial como así tampoco el periodista fue la reacción de los vecinos de Rosario. Un automovilista que pasaba por el lugar y fue entrevistado por Trebucq le dijo que lo que estaban haciendo era “una payasada”.

“¿La gente tiene lo que vos tenés (por el chaleco)?”, le preguntó el vecino; “No, ¿tiene algo de malo?”, le contestó el periodista. “Estás haciendo una payasada y sos un payaso. Y a Amalia hace cuatro años que la votaron y no apareció nunca acá”, dijo el hombre antes de continuar su marcha.

La charla subió de tono cuando Granata respondió "no soy chorra" y el intercambio de acusaciones fue creciendo. Horas después para justificar el show, la diputada provincial se sumó a través de twitter a los que impulsan la participación de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad en Rosario mediante la presentación de un proyecto de ley.

Pero las respuestas en las redes sociales no tardaron en llegar. Tanto a favor como en contra se sumó una catarata de comentarios que parecen no tener fin. Una usuaria escribió: "Amalia Granata vino a mi barrio porque tocaron a los Messi y Rocuzzo pero hace años que está tomado Rosario. Wtf que payasa. Porque no vino cuando mataron a personas inocentes? @AmelieGranata Deja de vender humo boba".

En tanto, otro usuario señaló: "En rosario el pelado de cronica a24 america y no se cuanto mas, con amalia granata haciendo un circo de lo que le paso a antonella en rosario, con chalecos anti balas, rodeados de vecinos diciendoles de todo, sin chaleco la gente de rosario (obvio)".

Amalia Granata ministra de Seguridad

Claramente la ex Gran Hermano no da puntada sin hilo y esta exbición con chaleco antibalas seguramente se inscribe en la campaña que lanzó hace algunos días cuando anunció que quería ser ministra de seguridad. "Estoy estudiando licenciatura en seguridad y estoy en segundo año", dijo para rematar:

"Me estoy nutriendo de esta carrera porque en mi provincia hay un tema de inseguridad que es de público conocimiento. Quiero hacer proyectos y realmente saber de lo que se trata", concluyó.