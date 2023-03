Miguel Ángel Pichetto pidió crear una DEA argentina

“Los narcos han ganado”. La frase del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, en referencia al ataque a balazos que sufrió la fachada del supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, en Rosario, generó un verdadero terremoto político.

Uno de los que se pronunció fue el Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, quien aseguró en una entrevista con Eduardo Feinmann, en Radio Mitre, que “si el narcotráfico gana, estamos perdidos, de ninguna manera pueden hacerlo”. Y completó: “Tiene que ganar la legalidad, la Justicia, el Estado tiene que hacerse cargo de este tema: Rosario atraviesa una situación de narcoterrorismo”, sostuvo.

Según él, existe un “proceso de deterioro significativo” que comenzó “hace más de una década”. ¿El motivo? “La infiltración del narcotráfico en la policía de Rosario y Santa Fe y su posterior deterioro profundo”, expresó por su parte en declaraciones a Radio Rivadavia.

Si soy Presidente, el narco no va a ganar en la Argentina.

Para eso crearemos la Agencia Federal de Lucha contra el Narcotráfico, con los mejores cuadros de las FFSS. También impulsaremos la eliminación del narcomenudeo como competencia de las policías provinciales. — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) March 2, 2023

Además crearemos juzgados federales especializados en esta temática exclusivamente.

Para reclusión de los delincuentes, construiremos nuevas cárceles de máxima seguridad, donde los condenados no tendrán salidas transitorias ni podrán utilizar dispositivos electrónicos. — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) March 2, 2023

“Hoy el narco pelea por el territorio y la distribución. Se matan entre ellos y también utilizan mecanismos similares a la mafia en términos del cobro de la seguridad con los comerciantes, que es otra variable del narcotráfico en Rosario. No hay que descartar que es un proceso establecido de extorsión a comerciantes que si no pagan le tiran tiros y los amenazan”, sentenció el ex senador nacional y nuevo precandidato a presidente.

Según Pichetto existe un vacío de las autoridades y exige la necesidad de que las fuerzas federales “se desplieguen fuertemente”. Y para ello enumeró una serie de alternativas: “Es imprescindible el armado de una Agencia Federal de Lucha contra el Narcotráfico, la construcción de cárceles especiales y de máxima seguridad al sur del país, en lugares pocos poblados para que los narcos no puedan acceder a medios electrónicos y estén incomunicados”.

Además, agregó que “hay que hacer una reestructuración con jueces y fiscales federales dedicados única y exclusivamente a la lucha contra el narco, al estilo italiano”. Y también lo comparó con la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, en donde deben confluir “los mejores cuadros de la Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal”.

Luego del reclamo público del intendente Pablo Javkin, quién pidió respuestas de funcionarios nacionales, sumado al testimonio de Aníbal Fernández y la batalla perdida ante el narcotráfico en Rosario (“que sucede hace 20 años”), Pichetto explicó una serie de medidas para combatir este delito federal. “No podés dejar el narcomenudeo y pequeña distribución en manos de las policías locales. Casi siempre hay una infiltración de esto en los sectores más débiles de las fuerzas de seguridad”, esgrimió el funcionario.

Para solucionar esto, según él, hay que colocar al Estado al frente de la lucha contra el narco. “Hay un organismo, la Procuración General de la Nación (Procunar) a cargo del fiscal Diego Iglesias, que está funcionando bien, con un sistema de inteligencia e intercambio de información con otros países”. Y agregó que esta problemática no es solo de Rosario, también ocurre -más atenuado- en la periferia de la provincia de Buenos Aires y en los alrededores de las grandes ciudades del interior del país”.

¿Si le tocara ser Presidente de la Nación, el tema del narcotráfico no los asusta?, le consultaron. Y el ex senador contestó. “No, porque tengo una propuesta, programa y experiencia al respecto. Viví todo, me acuerdo cuando llegué a la Cámara de los Diputados en los 90 y nos contaron el cuento de que la Argentina era un país de paso. Ya en esa época comenzaba la época de consumo y tráfico. Argentina es un puerto de salida de droga hacia el exterior, un negocio multimillonario con un diseño, variedad e ingenio de cómo se ha acercado la droga al país”, cerró.

El lanzamiento de la precandidatura

“Lo que ocurrió ayer fue una autonomía, una decisión y una ratificación del acto que habíamos realizado en agosto del 2022, después de la apertura de la cuarentena interminable que tuvo la Argentina, en donde anunciamos el inicio de la creación de nuestro partido político: Encuentro Republicano Federal”, argumentó Pichetto sobre su intención de llegar a la Casa Rosada.

Con respecto a su anuncio de ayer, él explicó que puso en marcha la Mesa Nacional, integrando a distintos referentes del país. “Ratifiqué mi voluntad de participar en las elecciones primarias con respecto a las internas en Juntos por el Cambio”, y agregó que aún no tiene definido a su compañero de fórmula y que, posiblemente, en abril realice un acto importante en algún microestadio de la Ciudad.