"Sánchez-Murga, le gusta a la gente pero no a la política"

El cofundador de CREO Tucumán, Sebastián Murga, manifestó que vive estos momentos de definición con mucha tranquilidad, al considerar que está haciendo todo lo que esa fuerza política se comprometió de cara a las elecciones provinciales del próximo 14 de mayo. Esto tiene mucho que ver con la decisión de integrar la fórmula de Juntos por el Cambio como candidato a Vicegobernador, acompañando al actual diputado nacional, Roberto Sánchez.

"La fórmula de Juntos por el Cambio gusta. La fórmula Sánchez-Murga, le gusta a la gente, a la política no le gusta. Y no le gusta porque saben perfectamente que si voy a la Legislatura, voy a destapar la olla como se dice. Voy a terminar con todos esos privilegios que tiene la política", afirmó Murga en diálogo con Los Primeros TV, quien aclaró además que "esto no es en contra del empleado de la Legislatura, esto es en contra de la política que está en la Legislatura".

El actual presidente de la Sociedad Rural de Tucumán señaló que "todos hablan de la barbaridad de plata que gasta la Legislatura, pero hasta acá ninguno vino a decir que bajará ese presupuesto. Y nosotros estamos dispuestos a hacer todo eso, por eso estamos tranquilos, somos consecuentes con lo que pensamos y fundamentalmente, no somos cómplices de esta indefinición (que existe en cierto sector de Juntos por el Cambio en el armado de las listas), que solamente le interesa a los políticos para perpetuarse, para seguir fabricando pobres en Tucumán".

Murga ratificó la decesión de dar un paso al costado, bajar su postulación a vicegobernador, para propiciar la unidad de Juntos por el Cambio al señalar que "pongo a disposición mi cargo una y mil veces. La política no entiende de renunciamientos, pero nosotros si entendemos de renunciamientos. El mismo 14 de noviembre cuando lanzamos la candidatura le dije a Roberto Sánchez que mi cargo estaba a disposición porque siempre hay algo mejor, porque yo no soy el dueño de la verdad. Yo puedo aportar a una fórmula que quiere llegar a la Casa de Gobierno, pero siempre está a disposición mi renuncia porque de esa manera concibo la actividad privada y pública".

Respecto a la posibilidad de que sea candidato a intendente de Yerba Buena por CREO Tucumán, ante las fuertes versiones que lo tienen entre los de mayor proyección en las encuestas, Murga reconoció que los sondeos fueron bastantes interesantes y señaló que está al servicio de esa fuerza política, "pensando en hacer lo que resulte mejor para la provincia y para la ciudad de Yerba Buena".

Pero también afirmó que dentro de CREO hay muchas personas dispuestas a dar un paso a la política, sobre todo en aquellas ciudades donde han realizado un fuerte trabajo como en Yerba Buena, Concepción, San Miguel de Tucumán y Tafí del Valle, entre otros.