Efemérides de hoy, 3 de marzo. Como es costumbre, se conmemoran diversas fechas especiales en todo el mundo y también en Argentina, como el Día Mundial de la Audición. Por eso, te contamos cuáles son las efemérides más importantes del día.

Efemérides del 3 de marzo: qué se celebra hoy

1847 - Graham Bell. Nace en Escocia. Patentó el teléfono en Estados Unidos. Científico, inventor y logopeda británico, naturalizado estadounidense. Contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y a la tecnología de la aviación.

1930 - Alfredo Alcon. Nace en Buenos Aires. Actor y director de teatro . Actuó en unas cincuenta películas, más de cuarenta obras de teatro y varias telenovelas. Fue considerado el máximo exponente del teatro clásico en Argentina .Obtuvo múltiples premios. El hall central del teatro San Martín lleva su nombre.

1951 - Nace Mario Pasik .Actor de cine y tv que debutó a los 13 años en Historias para ser contadas, de Osvaldo Dragún y Petición de mano de Antón Chéjov. Estudió teatro con Raúl Serrano. Trabajo en novelas como Verano del '98, Vulnerables, Son amores, Montecristo, Son de Fierro y Farsantes.Gano 3 Martin Fierro.

1963 - Muere Juan Galvez en la prueba de Olavarría a los 47 años, en el único accidente de toda su carrera. Participó de 153 carreras, venciendo en 56 oportunidades.. Hermano del también piloto Oscar Alfredo Gálvez. Es conocido por ser el máximo campeón del Turismo Carretera con 9 campeonatos.

1975 - Nace Joaquín Levinton músico y compositor . Líder de la banda Turf desde 1995, y de la banda Sponsors entre 2008 y 2015. Es el compositor de canciones como: "Pasos al costado", "Vade retro", "Yo no me quiero casar y usted?", "No se llama amor", "Nada" y "Hay que bancar".

1991 - Guerra del Golfo. Culmina oficialmente el conflicto bélico tras haberse rendido el 28 de febrero de 1991, Irak acepta el 3 de marzo de ese año las condiciones impuestas por la ONU , incluida la restitución de la soberanía de Kuwait. Dando oficializado el cese de la Guerra del Golfo.

1998 - Madonna. Lanza "Ray of light", su séptimo disco. Album de pop y dance donde la temática oriental está presente en varias pistas del álbum como «Sky Fits Heaven» y «Shanti/Ashtangi», resultado de su conversión a la Cábala, sus estudios sobre el hinduismo y el budismo, así como a la práctica de yoga.

2023 - Día Mundial de la Audición. El Día Mundial de la Audición se celebra el 3 de marzo de cada año para crear conciencia sobre cómo prevenir la sordera y la pérdida de la audición y promover la audión y el cuidado auditivo en todo el mundo.