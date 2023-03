Apagón: cuáles son los puntos débiles de la versión oficial

El apagón eléctrico que dejo sin luz a seis millones de hogares expuso la fragilidad de la infraestructura crítica del país, que rebate la idea de un atentado como única explicación del desastre.

La versión oficial que indica que el apagón que dejó a medio país a oscuras fue producto de un incendio intencional de una línea de alta tensión es rebatida por los especialistas. "Las líneas de alta tensión no se queman porque son resistentes al fuego, pero el calentamiento de las micropartículas emiten la señal de falla en el sistema por la cual se la desengancha por decisión explícita", explicó a LPO un cuadro técnico de Enarsa.

Esta explicación va en el mismo sentido de lo apuntado a LPO por Paulo Farina, ex subsecretario de Energía Eléctrica del gobierno de Cristina. "Hay una falla en la información que tiene Cammesa de qué pasa si sale una línea o dos".

Para Farina si bien la falta de inversiones en el sistema de transporte de energía resulta evidente, "ese no es el punto" que explica lo sucedido. Farina sostuvo que este apagón "es similar" al ocurrido en 2019 bajo la gestión de Gustavo Lopetegui durante el gobierno de Macri. "Esto demuestra que los diseños y simulaciones que se hicieron desde Cammesa fueron erróneos" y agregó "percibo más torpeza que intencionalidad".

Lo cierto es que la infraestructura eléctrica muestra carencias en todos sus segmentos. Generación, transporte y distribución. Depende quién la cuente pone mas énfasis en uno que otro. En el Gobierno destacan las obras hechas durante el actual mandato y argumentan que a diferencia del apagón que sufrió Macri, esta vez el sistema se recuperó en horas. Pero la fragilidad es evidente.

Un empresario que administra un par de centrales se refirió a la falta de generación. "Cammesa le compra más a Yacyretá y Comahue porque al ser del Estado venden más barato. Es ahí que las centrales bajamos la generación para evitar excedentes. Pero resulta que Yacyretá esta al máximo afectada también por la sequía, que esta haciendo desastres en toda la generación hidráulica".

En los hechos, este segundo blackout energético en tres años, se produce una vez más en el segmento de transporte. Al respecto, Julio de Vido, ex ministro de Planificación de los tres gobiernos kirchneristas, puso el foco en la empresa transportadora. "Cuando asumimos el gobierno, Transener estaba en manos de Petrobras ostentando una posición dominante del mercado. A partir de la decisión gubernamental de intimar a la desinversión, recibimos la oferta de compra de Marcelo Mindlin asociado a Mario Quintana".

"Eso no fue aceptado y tuvieron que incluir a Electroingeniera, de capital local propiedad de Gerardo Ferreyra. Con Ferreyra discutí el porcentaje de participación estatal que acordamos en un 26% administrado por Enarsa. Cuando asumió el gobierno de Macri, limpiaron a Ferreyra, lo mandaron preso y se redujo toda participación pública. Fue cuando Enarsa pasó a llamarse IEASA. Esta historia prueba que la participación del Estado como jugador del mercado es lo que garantiza su funcionamiento", dijo De Vido a LPO.

La secretaria de Energía, Flavia Royón y el titular del Enre, Walter Martello.

Respecto a las inversiones fue claro el actual subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti. "El gran déficit del sector es la falta de inversión en las redes de transporte" y advirtió que se "va a analizar qué fue lo que ocurrió y con una correspondiente evaluación a la empresa Transener que opera la red de alta tensión para saber si este accidente se pudo haber evitado o no".

Los datos que maneja su cartera indican que entre 1992 y 2013 la capacidad acumulada de transporte se amplió un 99%, pero desde esa fecha hasta la actualidad solo trepó otros 5 puntos porcentuales para totalizar una ampliación de 104%.

Además, De Vido se pregunta ¿Por qué le cortaron el suministro a mi sobrino que vive en Rio Gallegos y no a mi que estoy a ocho kilómetros de Atucha?". Según el ex ministro "se eligió el sur y el oeste para cortar el suministro. Con ese criterio se dieron los cortes".

Se esta terminando la central de uranio enriquecido 100 por ciento nacional, el reactor Carem, y esto no le gusta nada a las potencias nucleares. Esto le preocupa al comando Sur. Poner Atucha como responsable no fue un error casual.

En la secuencia que se monta en este escenario de escasez de inversiones, torpezas y decisiones mal intencionadas, sigue el sistema de distribución. Acá pone el foco el especialista Esteban Kiper, que si bien considera que hay atrasos en la ampliación del sistema y la infraestructura, esto "no es una catástrofe". Dice Kiper: "Hay más problemas en redes de distribución que en el sistema de transporte".

Respecto a las malas intenciones, a esta altura resulta evidente que se buscó instalar como responsable a la central atómica de Atucha, que en los hechos salió del sistema interconectado de forma preventiva en parada segura, como hicieron Central Puerto y Central Costanera vinculadas al macrista Nicky Caputo. Para De Vido "la operación Atucha" tiene ribetes geopolíticos. "Se esta terminando la central de uranio enriquecido 100% nacional, el reactor Carem, y esto no le gusta nada a las potencias nucleares. Esto le preocupa al Comando Sur. Poner Atucha como responsable no fue un error casual", dijo el ex ministro.

También desde el gobierno argumentaron en ese sentido, pero responsabilizaron al ex funcionario macrista, Emilio Apud. "Fue el primero en decir que se estaba incendiando Atucha generando pánico de riesgo atómico", afirmó a LPO un funcionario de primera línea.

No obstante, Apud negó ante este medio toda intencionalidad. "El sistema está al límite de generación, no creo que haya sido un sabotaje", afirmó.

Por último, los más suspicaces se jugaron a relacionar la acusación de sabotaje de Sergio Massa con la operación de compra de la generadora eléctrica Central Costanera, que pasó de manos de Enel a Nicolas Caputo la semana pasada. Esta versión fue desestimada por todos los consultados. "Con esto desvaloriza sus propios activos", afirmó a LPO una fuente del sector.