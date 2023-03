La OMS confirmó un caso de gripe aviar en China

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hoy un nuevo caso de gripe aviar H5N1 en una mujer de 53 años de la provincia china de Jiangsu (este), reportado por las autoridades chinas al organismo el 24 de febrero.

La mujer comenzó a mostrar síntomas a finales de enero y fue atendida en un centro sanitario el 4 de febrero, indicó a la agencia de noticias EFE la organización, que destacó que la mujer había estado expuesta a aves de corral.

La secuenciación genómica del caso muestra que se trata de la variante 2.3.4.4b, que actualmente circula ampliamente en pájaros.

La OMS destaca que desde 2020 se han detectado numerosos casos de gripe aviar en aves tanto domésticas como salvajes (se calcula que ha afectado a 200 millones de animales) y cabe esperar su salto a seres humanos al menos en casos esporádicos, entre el temor de expertos a que aparezcan variantes de mayor transmisión.

El caso en China se confirma días después de que una niña en Camboya muriera de gripe aviar y el virus H5N1 que lo causa también se detectara en su padre, que no mostró síntomas de gravedad.

En los casos de Camboya la variante detectada fue la 2.3.2.1c, más antigua que la analizada en China.

Con cientos de millones de aves muertas, se está desarrollando el mayor brote mundial de la gripe o influenza aviar. Es una infección que afecta principalmente a las aves, pero puede transmitirse a otras especies.

Uno de los máximos expertos en virus de la gripe de la OMS dio una advertencia a la humanidad. “Tenemos que prepararnos por si el virus de la gripe aviar se propaga de persona a persona”, dijo el epidemiólogo inglés Richard Pebody, líder del equipo de vigilancia de patógenos de alto riesgo en la Oficina regional para Europa y Asia Central de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hasta ahora el virus puede transmitirse desde las aves con la infección a los humanos que están en contacto estrecho. Pero no ha sido eficiente en la transmisión entre personas. Eso no significa que la situación no pueda cambiar. Hay un “riesgo potencial para los humanos”.

Una de las recomendaciones del experto de OMS para reducir el riesgo de que haya una epidemia en humanos fue la siguiente: “Se debe recordar a los ciudadanos que si ven pájaros u otros animales muertos o moribundos, no los atrapen”.

La segunda recomendación de Pebody es que los trabajadores deben evitar asistir a las granjas de animales cuando estén afectados por la gripe común. Así se hará prevención para que no se combinen el virus de la gripe estacional con el virus de la gripe aviar si los animales estuvieran afectados.

Por el momento, el virus de la gripe aviar ha infectado solo a casi 900 personas y ha matado a más de la mitad desde 2003. Los síntomas de la gripe aviar en humanos son fiebre, tos, irritación de garganta y dolores musculares; neumonía, entre otros.