Tras ganarle la final del Mundial de Qatar a Francia y antes de recibir las medallas y la preciada Copa del Mundo, Emiliano Martínez recibió el premio del guante de oro. Cuando subió al escenario hizo un particular gesto que generó mucha polémica.

"No estoy orgulloso de eso, obviamente, pero era una apuesta que justo cuando me iban a dar el guante de oro '¿a que no hacés lo mismo que en la Copa América?' me decían los chicos. '¿A que si?'", explicó Dibu al medio TyC Sports. Además agregó: "Es culpa de ellos, de mis compañeros".

Después le consultaron por los memes y las apuestas sobre si lo haría en la gala de los premios The Best pero lo negó rotundamente. "Era otro evento, con traje... En una cancha de fútbol capaz con la adrenalina si", sentenció.

"Mi único objetivo era no llorar", reconoció Dibu sobre sus emociones cuando resultó ganador del galardón.

"Dibu" Martínez en sus inicios vistió las camisetas de General Urquiza, Talleres (a cuadras del Colegio Sagrada Familia, al que concurría, en su barrio) y San Isidro, todos clubes marplatenses. A los diez años hizo pruebas en River Plate y Boca Juniors, donde no fue considerado, y volvió al fútbol marplatense, en el que se desempeñó hasta los trece años,15​16​ para luego probarse en Independiente, en donde fue aceptado y formó parte de las divisiones inferiores hasta 2009.

The Best 2022: Argentina en la cima del mundo

The Best 2022 se llevó a cabo este lunes en París, donde la entidad madre del fútbol internacional realizó el evento en el que se premió al mejor jugador del año, entre otros reconocimientos. Lionel Messi, Emiliano Martínez y Lionel Scaloni levantaron el trofeo.

Messi es el mejor jugador del Mundo

"Este año fue una locura para mí. Pude conseguir mi sueño después de tanto insistir. Es algo hermoso para mi carrera y lo pude obtener", comentó el campeón del mundo.

Dibu Martínez, mejor arquero

"Es algo muy lindo para mi carrera. Es un orgullo para mi país. Ganar un Mundial después de 36 años es hermoso. Jugar en la Selección era el sueño de mi vida. Cuando me preguntan mi ídolos, digo mi mamá limpiando un edificio 8-9 horas y mi papá trabajando", dijo el marplatense con el premio en la mano.

🏆 DIBU MARTÍNEZ, ELEGIDO EL MEJOR ARQUERO DEL AÑO POR LA FIFA 🧤



Lionel Scaloni, Mejor entrenador

"Ver feliz a tu pueblo, a tu país, no tiene precio", dijo el DT de la Selección Argentina tras agradecer a su cuerpo técnico y los jugadores.

Además la hinchada Argentina fue la mejor del 2022 para la FIFA