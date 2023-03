El entrenador de Newell’s, ex compañero de Leo en la Selección, se refirió a la balacera que sufrió un supermercado que pertenece a la familia de Antonela Roccuzzo.

La que iba a ser una conferencia de prensa habitual previa a cada partido de Newell’s tomó otra dirección por un lamentable acontecimiento que se originó en la ciudad de Rosario la última madrugada. Un local de la familia Roccuzzo sufrió una balacera y quienes efectuaron los disparos dejaron un mensaje mafioso: “Messi, te estamos esperando”. Gabriel Heinze, entrenador de la Lepra y ex compañero del capitán de la selección argentina, se refirió al hecho.

“Me acabo de enterar. Empecé muy temprano, ¿esto fue ayer? No tengo información de lo externo, me enteré ahora”, fue lo primero que atinó a decir el Gringo cuando lo abordaron con la lamentable novedad.

Respecto a las chances de que Messi vuelva a Rosario para vestir la camiseta de Newell’s, tal como se rumorea desde la conquista de la Copa del Mundo, opinó: “Esto no atenta solo con Leo, atenta contra toda persona. Por supuesto que lo aleja a Leo y a cualquier otro. Hablamos de él por lo que es Leo, pero también hay muchos chicos a los que les gustaría volver. Y también te aleja de muchas cosas”.

Heinze amplió: “Pienso que es una locura. Estoy pensando que es nuestro jugador y también por la relación que tengo, pero también por lo que le pueda pasar a otra personas. Te hace pensar si vale la pena, si te dan lugar para hacer las cosas que uno siente, en una ciudad tan linda”.

La inseguridad en Argentina

El entrenador rojinegro, radicado en Europa cuando no está trabajando en el país, tomó la determinación de volver a Argentina para tomar las riendas del club donde se formó y debutó como futbolista profesional a fines del año pasado. Cuando le consultaron si él también dudó en retornar al país por cuestiones de inseguridad, confesó: “Es una irresponsabilidad de mi parte, pero es la verdad, no lo pensé. Otras cosas me llevaron a tomar la decisión”.

Al margen de ser coterráneos, Heinze y Messi forjaron una relación por su paso por la selección argentina. Juntos convivieron en las concentraciones de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, además de defender la insignia nacional en varias Copas Américas.

El hoy DT rojinegro había admitido que lo emocionó ver a Messi y Argentina ser campeón del mundo en Qatar hace algunas semanas: “Fue muy, muy emocionante. Por todo. Yo particularmente por todo lo que viví y todas las derrotas que tuve que pasar. Y estos chicos dieron vuelta todo. La verdad que fue emocionante ver a gente que uno quiere, llorar. Es verdad, se me cayeron bastantes lágrimas porque ameritaba eso y fue muy emocionante”.

Y si bien hace algunos años el Gringo había declarado que Messi iba a retirarse en Newell’s, la responsabilidad del rol que ocupa actualmente lo llevó a cambiar un poco su discurso en la actualidad: “No hay que hablar nada de él, solamente decirle gracias. Una vez más el mejor de la historia es nuestro”.

Por su parte, Heinze se enfocó en el próximo compromiso de Newell’s en la Liga Profesional, luego de la eliminación en los 32avos de final de la Copa Argentina ante Claypole y la caída en Córdoba frente a Instituto: “Estamos haciendo hincapié para que todo lo que hacemos lleve a un resultado positivo, pero no me voy a apartar de lo que hago. Hay que seguir y seguir, ojalá que se nos dé. Vamos a seguir luchando para darle una alegría a la gente”. Los del Parque Independencia recibirán este sábado (desde las 21:30) a Barracas Central en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.