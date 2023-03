La Embajada argentina en Colombia realizó múltiples gestiones ante autoridades de Transporte del Gobierno de ese país, logrando que la aerolínea Avianca, a través de dos vuelos, permitiera que regresen al país más de 100 ciudadanos argentinos varados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, quienes venían siendo asistidos por los cónsules argentinos. Asimismo, se están coordinando las tareas necesarias con respecto a los vuelos internos que poseían ciudadanos argentinos que tenían cronogramas vía Bogotá previamente.

En cuanto a República Dominicana, los ciudadanos argentinos identificados por el Consulado argentino en este país, luego de diversas gestiones podrán llegar a nuestro país a través de LATAM, mientras que se aguarda la respuesta de otros conciudadanos que tienen vuelos próximamente.

Qué pasó con Viva Air

La aerolínea colombiana low-cost Viva Air suspendió sus operaciones por problemas financieros y hay cerca de 150 argentinos varados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Reclaman que no les dieron respuestas sobre el vuelo cancelado y que no saben cuándo van a poder viajar a Buenos Aires.

“El vuelo salía ayer a las 19. Nosotras teníamos una escala acá porque veníamos de Cartagena, y cuando hicimos migraciones para el regreso a Buenos Aires nos enteramos que el vuelo había sido cancelado”, contaron Fiorella y Carolina, dos de las pasajeras argentinas que están varadas en Bogotá.

Las jóvenes indicaron que hasta el momento no tuvieron noticias sobre cuándo podrán volver a Buenos Aires e informaron que ayer por la noche se acercó un mediador para indicarles que iban a trabajar sobre el caso, pero no hubo avances.

“No nos brindaron agua, comida ni alojamiento. Muchos tenemos que trabajar. Hay personas que necesitan medicación, les bajó la presión, hay adultos mayores y niños que tuvieron que pasar la noche en el piso o en una silla”, detallaron sobre la situación que se vive en el aeropuerto El Dorado.

Sin bien hay pasajeros que compraron sus boletos con anticipación, la aerolínea incluso vendió pasajes hasta dos horas antes del vuelo: “Tenemos un ticket, un viaje pautado y no se está cumpliendo, así como tampoco las normas ni mucho menos una información oficial”, reclaman,

Según informaron las pasajeras, “Cancillería argentina está al tanto desde anoche pero hasta el momento no nos dieron información”: “Nos preocupa que no hay noticias oficiales sobre cuándo podemos regresar a Buenos Aires”, expresaron las jóvenes a C5N.