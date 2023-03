Luis Díaz no regresaría ante el Real Madrid

Luis Díaz está en la última fase de su recuperación de la lesión de la rodilla y tras casi cinco meses sin poder jugar todo parece indicar que podría estar de vuelta en cuestión de algunas pocas semanas. El técnico alemán, Jürgen Klopp, ser refirió a los avances que ha mostrado el colombiano y confía en que pueda volver pronto a las canchas porque tendrá un impacto inmediato en el equipo.

Es importante señalar que la situación de Liverpool no es la mejor y su momento deportivo no es el más destacado. En la Premier League está ubicado en la séptima casilla con 36 puntos, producto de 10 victorias y seis empates, a 21 unidades de Arsenal que es el líder de la tabla. El equipo de Klopp también cayó goleado por 5-2 en el primer juego de los octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid y a esto se suma la eliminación en la Carabao Cup y en la FA Cup.

Esta situación puso en alerta a los hinchas del club que exigen un cambio en la mentalidad de los jugadores y del mismo entrenador alemán. Las bajas en la plantilla por lesión han sido una de las circunstancias que ha afectado el rendimiento del equipo y una de las ausencias más notorias es la del colombiano Luis Díaz, quien no ha vuelto a pisar el campo de juego desde el 9 de octubre.

Klopp asegura que el regreso de Díaz tendrá un impacto

En el juego ante Arsenal, Luis Díaz nuevamente fue titular y realizó una asistencia a Darwin Núñez, sin embargo, sobre el final de la primera parte sufrió un choque con el jugador Thomas Partey y esto lo obligó a abandonar el campo de juego. Días después se confirmó una lesión, El Guajiro tuvo que pasar por el quirófano y desde ese momento empezó a trabajar en su recuperación.

A inicios de diciembre de 2022 el jugador colombiano volvió a entrenar con los Reds y esto emocionó a los hinchas y al mismo entrenador, sin embargo, en su viaje a Doha sufrió una recaída y esto lo obligó a tener que pasar nuevamente por el quirófano. El técnico alemán, Jürgen Klopp habló sobre lo sucedido en aquel momento y afirmó que, “Puedo decirte que las dos sesiones que tuvo con nosotros en Dubái en el campo de entrenamiento fue como, ‘Dios mío, ¿qué tan bueno es eso?’ Luego se lesionó nuevamente”.

El entrenador alemán se mostró entusiasmado con la recuperación de Díaz, pero no se atrevió a decir cuánto tiempo podría tardar. “Cuando regrese, será realmente bueno y muy impactante, por supuesto. Eso está claro, [pero] qué tan rápido no lo sé. Tenemos que ver, ese es el gran desafío en estos momentos: no hay tiempo para tener paciencia, pero hay que tener paciencia (...) Entonces, veremos, pero estoy seguro de que tiene una buena oportunidad de tener un impacto real en 10, 11 o 12 juegos tal vez. Veamos cuánto tarda exactamente”.

De acuerdo con algunas de las cuentas que maneja el técnico alemán, Luis Díaz podría regresar después del partido ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y todo apunta que podría ser ante el Manchester City en el juego por la Premier League que se llevará a cabo el 1 de abril. “Creo que se estima que tal vez calentar la próxima semana con el equipo (6 al 10 de marzo) y cosas como esta y luego, tal vez una semana después, estar en el entrenamiento del equipo (10 al 17). Eso sería genial”.

Jürgen Klopp destacó que pese a los avances que ha mostrado el jugador colombiano en su recuperación, “siempre hay que esperar. Como dije, hoy lo vi, una sesión muy intensa con muchos cambios de dirección y cosas así. Si no hay una reacción a eso y puede dar el siguiente paso, entonces creo que no está muy lejos”.