El presidente Alberto Fernández inaugura este miércoles el 141° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el último de los iniciados en su Gobierno desde diciembre de 2019.

Criticó a la Justicia y los medios

El jefe de Estado volvió a criticar a la Justicia y aseguró que Cristina Kirchner es “perseguida”. Hasta el momento no habló de proscripción, como pretendía La Cámpora.

“Fui yo el que estuvo al lado de Lula cuando injustamente lo apresaron, el que estuvo al lado de Evo Morales cuando un golpe de Estado le arrancó el poder, el que está al lado de Cristina cuando es perseguida injustamente y el que reclama y hace todo lo republicamente posible para que la Justicia vuelva a abrazar el derecho y deje de servir a factores de poder persiguiendo a quienes representan el pensamiento popular”, aseguró Alberto Fernández.

El elogio a YPF y el guiño a Cristina Kirchner

El Presidente celebró que la empresa estatal cumple 100 años y hace diez que la nacionalizó el Gobierno que encabezaba Cristina Kirchner. En medio de los aplausos, la actual vicepresidente asintió levemente con la cabeza.

Alberto Fernández habló del FMI y el déficit fiscal

"Que quede claro, tanto el ministro de Economía como yo, no necesitamos al Fondo Monetario Internacional para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal. No podemos persistir con políticas que generan déficit en nuestras cuentas públicas. Aunque no sea factible alcanzar ese objetivo de la noche a la mañana, el equilibrio fiscal debe ser nuestro horizonte", dijo el Presidente.

"Todos sabemos bien que constituye un problema estructural en la Argentina estamos abocados en reducirla sin generar incrementos en los niveles de pobreza ni frenos en el progreso", dijo Fernández.

"Quiero agradecer públicamente aquí el compromiso de Sergio Massa, quien dejó la presidencia de esta Cámara a la compleja tarea d conducir el Ministerio de Economía", destacó Alberto Fernández y el ministro fue ovacionado.