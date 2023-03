Alfaro dejó constancia de las transformaciones en Capital

El intendente Germán Alfaro destacó los pilares de su gestión al frente del municipio y deslizó algunos lineamientos políticos hacia el futuro en el inicio del período de sesiones junto al presidente del cuerpo, Fernando Juri.

“Yo quiero agradecer a Dios ese lugar que le regaló a mi vida, el de ser el intendente del Bicentenario y dejar para todos los tucumanos un nuevo emblema que recuerde ese momento, ese momento que nos tocó vivir y que hoy podemos disfrutar con sólo caminar unos pasos hacia el oeste y levantar la vista hacia el cerro”, expresó.

“Pero no nos limitamos a erigir un monumento. No hicimos solamente eso, no colocamos un recordatorio para después olvidarnos. Generamos un espacio de esparcimiento alrededor, la elección del lugar se hizo en función de contar con un parque que permitiría una experiencia de uso y disfrute alrededor del monumento. Realmente hemos generado un polo de interés donde no para de crecer la inversión privada de todo tipo, tanto inmobiliaria como comercial y es por ese mismo motivo que la coronamos con el puente peatonal en el Paseo Boulevard Amador Lucero. La inversión que hicimos en ese sector impactó directamente en el patrimonio de los frentistas ya que sus propiedades se revalorizaron entre un 11 y un 18% por las obras realizadas en ese sector”, destacó.

De inmediato, hizo énfasis en la recuperación tras la pandemia de coronavirus y en la necesitar de apuntalar al sector privado como generador de riqueza. “Se realizaron muchas políticas de coyuntura como liberar el espacio público para que el sector gastronómico pueda recuperar aforo en tiempos de pandemia, subvencionar ciertas actividades que sufrieron cierres totales, y aspectos de la obra pública que se revisaron para fortalecer al sector comercial. La más exitosa de todas fue la semipeatonalización del microcentro, que tuvo un impacto inmediato en la recuperación del sector y generó una reconversión de la mayoría de los frentistas”, mencionó.

Anticipó que se está completando la revalorización del entorno de la Casa Histórica para que luzca el próximo 9 de julio y manifestó que San Miguel de Tucumán “propone” una nueva relación con sus ciudadanos. “Hemos erradicado esa ciudad hostil y estresante para proponer una ciudad más amable con una experiencia más placentera para los paseantes, donde el peatón sea la prioridad en todo el ámbito del microcentro y es el eje de toda nuestra estrategia para la ciudad”, ponderó.

Como ejemplo, se refirió a las obras de remodelación de la plaza Independencia. “Diariamente puede verse siendo apropiada por los usuarios que la viven de todas las maneras posibles”, expuso.

"Hicimos la mayor inversión en infraestructura de los últimos 100 años"

“Hemos hecho la mayor inversión en infraestructura de los últimos 100 años en nuestra ciudad. Sin endeudarnos, sin créditos, solo administrando con buen criterio el presupuesto del Municipio”, destacó. Y reforzó: “La transformación de la ciudad es innegable”.

Finalmente, dedicó un mensaje en el que insinuó un tono electoral en un año en el que buscará ser candidato a gobernador dentro de Juntos por el Cambio. “Sabemos que el futuro es una oportunidad para Tucumán y tenemos que aprovecharla. Ya muchas veces quedamos al costado del camino viendo como las ciudades vecinas mejoraban y nosotros nos quedábamos, hoy San Miguel de Tucumán vuelve a su brillo de gran capital, y se está preparando para todo lo que viene”, sentenció.