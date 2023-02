La Copa América 2024 será organizada íntegramente en los Estados Unidos, la sede de una competición en la que dirán presente equipos de todo el continente, porque estarán todos los países de la Conmebol y seis de la Concacaf. En este sentido, la primera entidad oficializó cómo será la repartición de los boletos para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

El organismo confirmó que habrá seis boletos a definir en esta confederación, que será parte del torneo que nuclea equipos de Sudamérica y se definirán a través de la Concacaf Nations League, con fecha de inicio para septiembre de 2023. “En enero de 2023, CONMEBOL y Concacaf anunciaron la firma de un acuerdo de colaboración estratégica para fortalecer y desarrollar el fútbol en ambas regiones. Esto incluye la organización conjunta de la Conmebol Copa América 2024 en Estados Unidos y la participación de seis equipos de Concacaf, como invitados”, reza el comunicado difundido por la dirigencia, a cargo de Alejandro Domínguez.

La Nations League será el filtro seleccionado para determinar a los 6 clasificados, pero habrá que esperar algunos meses más para esperar definiciones porque aún está en juego la cita 2022/23. A la espera del comienzo de la próxima edición, que tendrá lugar este año, hay que señalar cómo será la metodología empleada para definir a los participantes de la Copa América.

La afirmación de la Conmebol dejó en claro cómo se repartirán los primeros cuatro boletos, ya que irán para los “cuatro ganadores de los cuartos de final de la Liga A”, cuyos compromisos se realizan a ida y vuelta y se jugarán en “noviembre de 2023″ entre los “cuatro equipos mejor clasificados de la Liga A (basado en el Ranking de Concacaf) y los primeros y segundos lugares (cuatro equipos) de la fase de grupos de la ampliada Liga A”.

Los dos cupos restantes serán disputados por las selecciones que hayan caído en esa instancia: “Estos partidos de eliminación directa se jugarán en marzo de 2024, en una sede centralizada, entre los cuatro perdedores de los cuartos de final de la Liga A”. De esta forma, se llegará a los 16 participantes de la Copa América 2024, entre ellos los 10 elencos de Sudamérica.

Actualmente, el campeonato está distribuido en las ligas A, B y C, mientras que dentro de ellas hay cuatro grupos de tres o cuatro equipos cada uno. Además, los primeros de la Liga A avanzan a las semifinales y se dirimen el título en un Final Four y los últimos de cada zona descienden a la Liga B o C, según sea el caso. Sin embargo, la ampliación oficializada por la institución sudamericana acompañó lo difundido por sus pares porque en la Liga A no habrá descensos esta temporada para llegar a conformar una primera división que pasará de 12 a 16 equipos a partir de la 2023/24. Esto posibilitará la introducción de una ronda previa para definir al campeón.

“Las 12 selecciones nacionales de la Liga A con la clasificación más baja (según la clasificación de Concacaf a marzo de 2023) se dividirán en dos grupos de seis equipos cada uno”, afirmó la entidad en un extensa comunicación. Y concluyó que habrá cuatro selecciones clasificadas con anterioridad a la primera instancia eliminatoria: “El primer y segundo lugar de cada grupo (cuatro equipos en total) avanzarán a los cuartos de final de la CNL, donde se unirán a los cuatro equipos nacionales de la Liga A mejor clasificados (según el Ranking de Concacaf a marzo de 2023)”.

Jamaica, México, Surinam, Panamá, Costa Rica, Martínica, Honduras, Canadá, Curazao, El Salvador, Estados Unidos y Granada serán algunos de los países que lucharán por un lugar en la Copa América. Se sumarán a esa compulsa los líderes de la Liga B.

El comunicado completo de la Conmebol

Seis plazas disponen las selecciones de Concacaf para participar en la CONMEBOL Copa América masculina 2024.

La próxima edición del torneo de selecciones más antiguo del mundo se celebrará en Estados Unidos.

En enero de 2023, CONMEBOL y Concacaf anunciaron la firma de un acuerdo de colaboración estratégica para fortalecer y desarrollar el fútbol en ambas regiones. Esto incluye la organización conjunta de la CONMEBOL Copa América 2024 en Estados Unidos y la participación de seis equipos de Concacaf, como invitados.

Los seis equipos nacionales de Concacaf que participarán en esta importante competencia serán determinados a través de la Concacaf Nations League (CNL) 2023/24, de la siguiente manera:

Los cuatro ganadores de los cuartos de final de la Liga A: estos enfrentamientos de ida y vuelta se jugarán en noviembre de 2023 entre los cuatro equipos mejor clasificados de la Liga A (basado en el Ranking de Concacaf) y los primeros y segundos lugares (cuatro equipos) de la fase de grupos de la ampliada Liga A.

Los dos ganadores de un repechaje de la CONMEBOL Copa América: estos partidos de eliminación directa se jugarán en marzo de 2024, en una sede centralizada, entre los cuatro perdedores de los cuartos de final de la Liga A.

Es importante mencionar que la tercera edición de la CNL comienza en septiembre del 2023.