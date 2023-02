Santiago Cafiero habló de la interna en el Frente de Todos

Bangladesh proyectó al mundo, durante todo el Mundial de Qatar 2022, su amor y fanatismo por la selección argentina de fútbol. Y esa pasión motorizó varias gestiones diplomáticas del oficialismo hacia ese exótico destino, es por eso que recientemente se hizo oficial la reapertura de la embajada argentina en aquel territorio. Desde allí, el Canciller Santiago Cafiero respaldó al Presidente de cara a unas eventuales PASO. “Alberto Fernández es el mejor candidato que tenemos”, enfatizó.

El futuro electoral del Frente de Todos, de cara a unas eventuales elecciones, un análisis de la gestión de Alberto Fernández y también de las relaciones comerciales llevadas a cabo en Bangladesh, fueron algunos de los temas que tocó el funcionario este martes en diálogo con programa radial La mañana de CNN —conducida por el periodista Nacho Girón—.

“Nunca le pude tocar una coma a un discurso del presidente, así que no le puedo hacer recomendaciones”, expresó Cafiero acerca del esperado discurso de mañana de Alberto Fernández con motivo de la apertura de la Asamblea Legislativa 2023.

Con respecto a la “guerra contra la inflación regional”, con México y Brasil a la cabeza como principales aliados, el canciller explicó que “el trabajo que viene haciendo el ministerio de Economía tiene que ver con fortalecer todos los instrumentos a su disposición en la Secretaría de Comercio, los Precios Justos y de que hayan políticas que cuiden el nivel de ingreso de los bolsillos de los argentinos”, enfatizó.

La conversación fue subiendo de temperatura cuando se le mencionó las duras declaraciones de esta mañana realizadas por Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. El funcionario había expresado que “Alberto llegó a presidente como parte de un acuerdo con Cristina y el kirchnerismo y eso no se terminó de honrar, si eso hubiera pasado, el peronismo hubiera ido por su reelección”.

Discusiones

En respuesta a esto, y como hombre muy cercano al Presidente (fue su primer Jefe de Gabinete al asumir el gobierno), Cafiero expresó que “si todos estuviéramos de acuerdo en el Frente de Todos no estaríamos discutiendo tanto. Puedo tener discusiones con Larroque, pero ahí no está la discusión troncal, con él defendemos el mismo proyecto de país”.

Y continuó haciendo un análisis de la gestión. “Hay cosas que se hicieron muy bien y hay otras en las que se están trabajando”, comenzó en defensa a la actual gestión y arremetió en responder ante las preguntas al nudo del debe del Gobierno. “Como no van a faltar cosas si empezamos con un país fundido, atravesados por una pandemia y después por una guerra, obvio que faltan cosas, pero que eso no nos permita haberlo hecho, no es bueno”, se sinceró.

Ante la consulta sobre si para hacer esas cosas que faltan es necesario un segundo mandato de Alberto Fernández, el Cancilleri señaló: “Eso lo va a determinar la gente, yo creo Alberto es el dirigente del peronismo que más entiende lo que está sucediendo en el mundo y cómo debe desarrollar la Argentina una agenda para despegar definitivamente”.

“Es el mejor candidato que tenemos”, enfatizó luego sin rodeos Cafiero y recordó: “Estábamos de rodillas con el gobierno de Macri y Alberto Fernández nos puso de pie con muchísimas dificultades, como una pandemia que nos atravesó a todos los argentinos”.

¿Es lógico que el Presidente vaya a una interna electoral contra otros candidatos?, preguntaron desde el programa de radio. “Sí, me parece lógico que el Presidente salga de unas PASO”, sorprendió el Ministro de Relaciones Exteriores. Y tiró un dardo por elevación: “Pasa que algunos compañeros piensan que son los dueños de los votos y eso no funciona así”.

“Imaginar al Presidente siendo derrotado en unas PASO, ¿qué sigue?”, preguntó el periodista. “Será así, será así”, contestó entre risas Cafiero y prosiguió: “Deberá continuar gobernando y terminará su mandato porque los argentinos que votaron en la interna determinaron que era mejor cambiar de candidato y ojalá sea uno del Frente de Todos. El peor de nuestro espacio es mejor que el de ellos”, sostuvo.

¿Qué necesita el oficialismo para mantenerse en el poder? “Ampliar la participación política del Frente de Todos, si no ampliamos nuestro espacio, vamos a ser derrotados y va a volver la derecha a gobernar el país y es algo que no nos tenemos que permitir”, cerró en cuanto a su argumento político.