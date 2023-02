Se le quedó el auto sobre las vías y lo chocó el tren

Un auto fue embestido esta mañana por un tren en el paso a nivel de la calle Santiago del Estero al 1.200, después de sufrir un desperfecto mecánico y quedar detenido sobre las vías.

El incidente ocurrió poco después de las 8 de la mañana, cuando Martín Abraham circulaba de este a oeste. Luego de cruzar la calle Marco Avellaneda, el Renault 19 que conducía se detuvo.

"Quisimos correrlo pero no se pudo"

El joven, explicó que se encontraba afuera del vehículo cuando ocurrió el siniestro. "Venía conduciendo y se quedó justo en la vía. No arrancaba y estaba cerca. Justo había un hombre, que intentó ayudarme, pero no se pudo. Quisimos correrlo para que pase el tren, pero no se pudo", reconoció.

Al parecer, el tren venía a una baja velocidad ya hacía pocos minutos había salido de la Estación Belgrano Cargas. Pese a los intentos del maquinista, el convoy no llegó a frenar a tiempo y terminó embistiendo la parte delantera del auto.