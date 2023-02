En el Gobierno relativizaban este lunes la imagen del expresidente Mauricio Macri junto a los jugadores Lionel Messi y Emiliano “Dibu” Martínez, y las esposas de ambos, tras la entrega de los premios The Best, organizados por la FIFA en la que ambos jugadores fueron galardonados junto al director técnico, Lionel Scaloni. “Estaba ahí por su papel en la FIFA, no hay mucho más”, relativizó primero un hombre cercano al mandatario. “Estaría ahí por la FIFA”, evaluó en la misma línea una fuente oficial de la Casa Rosada, que aseguró incluso no haberla visto.

Al ex mandatario nacional, que además es el titular de la Fundación de la entidad deportiva internacional, se lo vio sentado entre el público durante la ceremonia, en la que el país arrasó al ganar también en la categoría de mejor director técnico, que fue para Lionel Scaloni, mejor arquero, que consiguió Emiliano “Dibu” Martínez, y de hinchada más destacada, que recibió Carlos “Tula” Pascual.

“Felicitaciones a Leo, Antonela (por Roccuzzo, la esposa del rosarino), Dibu y Mandinha (Amanda Gama, esposa del arquero) por esta noche muy especial. Gracias a Scaloni y gracias a todo el equipo. ¡Qué orgullo nos han hecho sentir de ser argentinos estos muchachos!”, escribió el ex jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

Felicitaciones a Leo, Antonela, Dibu y Mandinha por esta noche muy especial. Gracias a Scaloni y gracias a todo el equipo. Qué orgullo nos han hecho sentir de ser argentinos estos muchachos! pic.twitter.com/zohTOz04zZ — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 27, 2023

Previamente, el dirigente opositor había manifestado su “emoción al ver el reconocimiento mundial a los genios de nuestra Selección” y les envió sus felicitaciones a los cuatro ganadores de la jornada. “Hoy todos aplaudimos el esfuerzo y el talento que pusieron a la Argentina en lo más alto”, agregó.

En diciembre, habían intentado sin éxito conseguir una imagen del Presidente junto a la selección

Toda esa euforia hizo revivir, un poco, la alegría del último diciembre, donde la selección Argentina se consagró campeona tras vencer en los penales a Francia. Justamente en París, sede de la entrega de premios, es que Macri consiguió la figurita difícil. La foto con Messi -seguramente en su rol institucional de FIFA- seguramente traerá estela.

El rosarino volvió a ser elegido como el mejor jugador del mundo

Más aún cuando el capitán de la Selección -en conjunto con sus compañeros- fueron claramente elusivos a la hora de mostrarse con el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner o de ir siquiera a la Casa Rosada en tiempos de los festejos mundialistas.

Recordemos que en diciembre, la Selección se transformó en el único campeón que no piso la sede de Balcarce 50 y saludó desde el balcón. Algo que incluso hicieron los subcampeones de Italia 1990. Fernández tampoco obtuvo la foto que logró Cristina Kirchner en 2014, tras el torneo en 2014, donde el conjunto nacional se ubicó segundo y ella los visitó en el predio de la AFA en Ezeiza.