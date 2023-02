Messi, el único argentino en el 11 ideal de la FIFA

Uno de los momentos más esperados en la entrega de los Premio The Best fue el anuncio del once ideal masculino, que estuvo conformado por estrellas que le dieron forma a un tremendo equipo. Entre los elegidos, el único argentino fue Lionel Messi.

Cómo ya es costumbre en los últimos años, fueron destacados cuatro delanteros dentro del equipo. Los 11 elegidos por la FIFA fueron: Courtois; Hakimi, Van Dijk, Cancelo; Modric, De Bruyne, Casemiro; Messi, Benzema, Haaland y Mbappe,

Proponen que Lionel reciba la máxima distinción de la Cámara de Diputados: "Messi nos une"



El diputado Eduardo Valdés pidió reconocer al capitán de la Selección por "su honestidad, compañerismo, espíritu solidario y amor genuino por la pelota".

El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) propuso que la Cámara baja otorgue la distinción “Juan Bautista Alberdi”, máximo galardón del cuerpo legislativo, al capitán del selecionado campeón del mundo en Qatar 2022, Lionel Messi, en reconocimiento a su "honestidad, compañerismo, espíritu solidario y amor genuino por la pelota".

"Su honestidad, compañerismo, espíritu solidario y amor genuino por la pelota y por los colores celeste y blanco se transmitió en cada gesto y en cada jugada a lo largo y ancho del globo, generando un apoyo internacional a la selección argentina. El mundo quería ver a Messi feliz y eso hizo felices a los 46 millones de compatriotas", dice una carta que Valdés le envió a la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.



En el proyecto, presentado en las últimas horas, el legislador propone que la distinción sea entregada por la presidencia de la Cámara, el proponente y las máximas autoridades de todos los bloques legislativos: "Messi nos une”, indicó Valdés.

Cuáles son los fundamentos para el reconocimiento a Messi en Diputados



En los fundamentos de la iniciativa, Valdés señala: "Su comportamiento dentro y fuera de la cancha y su calidad profesional, se transmitió en cada gesto y en cada jugada a lo largo y ancho del globo, generando una identidad internacional con la selección argentina”.

“El mundo vivió una fiesta argentina y Argentina vivió una fiesta mundial”, sostuvo Valdés y consideró que "los pueblos del mundo, que depositaron sus alegrías y esperanzas en el triunfo argentino, se manifestaron a través de distintas personalidades del deporte, la política y la cultura, como David Beckham, Gustavo Petro, Pelé, Roger Federer, Bad Bunny, Usain Bolt y Julia Roberts, entre otros".

"Los ojos de todo el planeta se posaron en la figura de Messi. Mandatarios, actores y actrices, y personalidades destacadas de otros deportes reflejaron en las redes sociales la alegría porque Leonel Messi al fin había podido cumplir su sueño y el de todos y todas: Salir campeón del mundo. El planeta entero se alegró porque Lionel Messi era campeón mundial, y a través de él, se alegraron también por Argentina y su tercera estrella", destaca el diputado en su presentación.

Además destaca su "acción solidaria" a través de la Fundación Leo Messi, creada en 2007, que realiza acciones humanitarias en materia de salud, educación y deporte en Argentina y en el resto del mundo. Y menciona que "algunas de sus acciones fueron la reconstrucción y equipamiento del Hogar Convivencial para niños en Buenos Aires, la construcción de 14 centros de salud en Nepal o la provisión de agua potable en comunidades aborígenes de Argentina".

"En definitiva, le propongo que usted Señora Presidenta, junto a quien suscribe y a los presidentes de los distintos bloques que componen esta Honorable Cámara, reconozcamos en el escenario a Lionel Messi como el gran embajador argentino que es y entreguemos esta máxima distinción a su esfuerzo y calidad humana, que nos colocaron en lo más alto del mundo", concluye la misiva a Moreau.

La distinción "Juan Bautista Alberdi", la máxima que entrega la Cámara de Diputados de la Nación, se otorga a personalidades o entidades que se destaquen en ámbitos culturales, científicos, políticos, o humanísticos, y que pongan de manifiesto el respeto y defensa de los valores democráticos.