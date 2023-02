Premios The Best

El Real Madrid, el club más poderoso del mundo, decidió que sus jugadores Karim Benzema y Thibuat Courtois, y su técnico, Carlo Ancelotti, no asistan a la gala de los premios The Best de la FIFA, que se entregarán este lunes por la tarde en París.

El Merengue decidió que el único representante de la ceremonia sea Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club.

Desde el club informaron a la agencia EFE que con el clásico de ida de semifinales de la Copa del Rey del jueves, ante el Barcelona, y con el apretado calendario que tienen por delante, lo mejor es que el equipo se dedique a entrenar y descansar para afrontar en plenas condiciones un tramo clave de temporada.

El club español tenía al francés Karim Benzema como nominado a mejor jugador del año y al belga Thibuat Courtois como mejor arquero.

En tanto el croata Luka Modric, el uruguayo Fede Valverde y el alemán Antonio Rüdiger, que eran candidatos a entrar en el mejor once del año, también se ausentarán en la gala.

Messi, Scaloni y Dibu Martínez, los grandes candidatos a llevarse el premio The Best

La Federación Internacional de Fútbol premiará este lunes a los mejores del último año y medio en The Best y en cada una de las nominaciones hay representantes de la Argentina tras la consagración en el Mundial de Qatar.

Lionel Messi, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Lionel Scaloni y hasta incluso la hinchada argentina en el Mundial Qatar 2022 aparecen entre los candidatos a llevarse alguno de los galardones. El rosarino es uno de los candidatos a ser elegido como el mejor jugador. Scaloni, por su parte, lucha por ser el mejor entrenador; mientras que el Dibu es el primer argentino en la historia que se mete entre los nominados a ser el mejor arquero.

La transmisión comenzará a las 17 (hora de la Argentina) y se podrá ver en vivo a través de ESPN y TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Star+ y TyC Sports Play.

Premios FIFA The Best 2022: día, hora y sede

Día: Lunes 27 de febrero

Horario: 17 (hora argentina)

Sede: Salle Pleyel de París, Francia

¿Qué galardones están en disputa?

Mejor Jugador, Mejor Jugadora, Premio Puskas al Mejor Gol, Mejor Arquero, Mejor Arquera, Mejor Entrenador de fútbol masculino, Mejor Entrenador/a de fútbol femenino y Mejor Afición.

¿Cómo se definieron los finalistas?

Por votación de un jurado internacional compuesto por los entrenadores y capitanes actuales de las selecciones femeninas y masculinas (uno por equipo), un periodista especializado en representación de cada selección e hinchas registrados en FIFA.

Cómo ver online la entrega de los premios The Best

Se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar alguno de los canales deportivos directamente a través de la plataforma (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Star+

TyC Sports Play

Telecentro Play - TyC Sports o ESPN

Flow - TyC Sports o ESPN

DGO - TyC Sports o ESPN