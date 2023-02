En el inicio del ciclo lectivo -que arrancó este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y cinco provincias-, el presidente Alberto Fernández sostuvo que en la actualidad "la preocupación" de los docentes es "no pagar Ganancias". Además afirmó que durante el gobierno de Mauricio Macri, los salarios de los maestros habían "caído al fondo del pozo".

El Presidente habló este mediodía en la inauguración de la Escuela de Educación Secundaria Nº 82 Doctor René Favaloro, en la provincia de Chaco, donde estuvo acompañado por el gobernador Jorge Capitanich.

“Cuando llegamos al Gobierno, la preocupación era ver cómo mejoraban un salario que se había caído al fondo del pozo y hoy la preocupación es que no tengan que pagar Ganancias porque sus sueldos han crecido de tal modo que empiezan a verse afectados”, afirmó el mandatario.

En ese contexto, el Presidente destacó que el Gobierno cerró la paritaria nacional antes del inicio de clases. El acuerdo fue del 33,5% hasta julio, lo que elevó el mínimo salarial a 130 mil pesos a partir de marzo. De todas formas, varias provincias no pudieron empezar el ciclo lectivo porque aún no llegaron a un acuerdo con los gremios locales, ya que la pauta nacional sólo establece un piso de referencia.

Fernández sostuvo además que Argentina "hizo mucho a lo largo de los años para que la educación sea accesible para todos", por lo que llamó a "tomar dimensión de lo importante que es la educación".

Al hablarle a los alumnos presentes, en la localidad chaqueña de Basail, les dijo que la escuela "no es un lugar donde se pasan seis horas al día, sino donde están construyendo su futuro".

“Nunca más puede morirse un Favaloro porque el Estado lo abandonó”

Por otra parte, Fernández reconoció como una “persona emblemática” al médico cardiólogo René Favaloro, cuyo nombre lleva el colegio inaugurado en Chaco, sobre todo por haberse educado en la escuela y la universidad pública, como así también por dedicarse a los argentinos que no tenían acceso a la salud.

“Estudió en Estados Unidos, volvió a la Argentina con los conocimientos, desarrolló técnicas para atender enfermedades cardiovasculares que son hoy adoptadas y desarrolladas en todo el mundo, y por una ironía del destino terminó muriendo, porque el Estado no dio respuesta a su proyecto, que es la Fundación Favaloro”, comentó en cuanto al doctor que se suicidó en 2000 y siguió: “Esa Argentina no puede seguir existiendo. Nunca más puede morirse un Favaloro porque el Estado lo abandonó. Lo que le dio a la Argentina no tiene precio y lo que hubiéramos pagado era poco por lo que él dio por nosotros”.

Comentó además que conoció a Favaloro y lo ayudó con su fundación cuando el ahora Presidente estaba en el Banco Provincia y les habló a los alumnos presentes en el acto sobre el cardiólogo. “Tómenlo de ejemplo. Como ustedes estudió en la escuela pública, se graduó en una universidad pública, se fue a tender sus conocimientos allí donde otros no iban, fue a estudiar al exterior, se perfeccionó, se convirtió en un gran médico y científico, y lo aplicó en la Argentina para los argentinos. Sigan ese ejemplo y no olviden la importancia que la educación tiene”, les dijo Fernández a los estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria Nº 82 Doctor René Favaloro.