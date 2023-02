Sofía Jujuy Jiménez experimentó sensaciones maravillosas, de esas que quedan implantadas para siempre en el corazón, porque participó del casamiento de su madre, nada más y nada menos. Sin embargo, cometió un error que la puso al borde del colapso.

El viernes se celebró la boda de Silvia en un recinto espectacular de la capital de Jujuy, por eso la modelo viajó a sus tierras para disfrutar de semejante evento, con todo lo que significa desde lo emocional ver a su progenitora vivenciar un acontecimiento de este calibre.

No obstante, Sofía estuvo a cargo de un aspecto muy importante, la vestimenta de las tres hermanas, para lo cual diseñó unos atuendos con similitudes, con un tono específico, pero cayó en las garras de un error que casi le cuesta carísimo y que la mantuvo en un estado de angustia.

Preocupación y final feliz

La propia famosa reconoció la macana en una storie que posteó, donde explicó: “Se casa mi madre en una hora, hora y media. Yo me estaba maquillando y peinando en un hotel y olvidé un toque (accesorio) clave del vestido. Hicimos unos vestidos con una tele divina para que todas unifiquemos en color y tenían unos cinturones espectaculares”.

Respecto al modo para subsanar este inconveniente, que se maximizó por la cercanía de la ceremonia, Jiménez narró: “Así que estoy rescatando cinturones como loca por todo Jujuy. Me quiero morir, me odian mis hermanas. Me quiero morir, me sentí re mal. Pero lo vamos a solucionar”.

Su novio Bautista Bello se encargó de recorrer la ciudad, para recopilar diversos cintos de amigas, y pudo llegar a tiempo al bunker para arreglar el olvido fatal de Sofía. A los minutos, la modelo expresó los sentimientos que le despertó la boda: "Se casó la Silvita, se casó mi mamá. Sí, una vez más enseñándonos que la vida siempre, pero siempre nos recompensa y nos trae algo mejor si aprendemos a actuar desde el amor”.