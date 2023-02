Hallan restos de un joven desaparecido dentro de un tiburón

Tras ocho días de un intenso operativo de búsqueda, las autoridades de Comodoro Rivadavia lograron dar con el cuerpo de Diego Barría, un joven de 32 años reportado como desaparecido. Todo comenzó luego del aviso de unos pescadores, quienes anoche reportaron el hallazgo de restos humanos adentro de un tiburón capturado.

Fueron los propios familiares de Barría los que reconocieron un tatuaje de color en el hallazgo.

El terrible hallazgo ocurrió en horas de la madrugada cuando personal de la Prefectura Naval respondió al llamado de dos pescadores de Caleta Córdova que reportaron haber encontrado restos humanos en un cazón de 1,50 metros.

La policía informó que el hallazgo se produjo “al retirar las vísceras” del animal, en donde se encontró “dermis, grasa y carne humana”. También se divisó “un tatuaje color rosa, verde y rojo con una inscripción ilegible. Los familiares reconocieron el tatuaje como el del ciudadanos desaparecido, Diego Barría”.

Tras darse intervención a personal de Criminalística, los restos en cuestión fueron llevados a la Morgue Judicial.

Horas antes se habían encontrado en la zona los lentes dentro de un estuche del hombre desaparecido. Fuentes de la fiscalía aseguraron que por el momento se manejan diferentes hipótesis. Tampoco se descarta un accidente o posible homicidio.

El pedido desesperado de su familia

Barría había desaparecido el sábado pasado por la noche. Salió el 18 de febrero en su cuatriciclo a pasear por la zona de Rocas Coloradas, un sitio habitual de pescadores en el norte de Comodoro Rivadavia, y no volvió.

Pocos días después, su vehículo fue hallado con graves daños en su carrocería. Por lo que se presumió, el joven podría haber protagonizado un accidente.

El hombre medía 1,85, tenía una contextura robusta, pelo castaño tipo lacio corto y ojos color café. En el momento de su desaparición vestía botas naranjas, jogging negro, remera blanca y una campera blanca con la identificación del trabajo “Vientos del Sur”. Llevaba también una mochila con elementos de campo.

“Solo una señal para poder encontrarte, por favor. Dale mi loco, no me dejes, ruego a Dios que aparezcas pronto. Acá estoy esperándote. No me asustes así”, escribió en un posteo de Facebook Virginia, la esposa del desaparecido. Pocas horas más tarde, realizó otro conmovedor posteo. “Te escuché acelerar toda la noche con la ilusión de que volvías a casa. ¿A dónde estás, mi mañoso?”, posteó junto a una imagen de Diego arriba de una camioneta.

Luego agradeció a quienes estaban ayudando en la búsqueda y rezando por él. "Todos estamos rogando para que aparezca pronto, no dejen de pedir por él, no perdamos la fe. No lo dejen solo, tráiganme a Diego”, expresó.