Nació Salvador, el hijo de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez

Barbie Vélez fue mamá por primera vez. La actriz dio a luz a su hijo Salvador, fruto de su relación con su marido, Lucas Rodríguez, hijo de Fabián Rodríguez, quien fuera marido de Nazarena Vélez. La noticia la dio a conocer Alejandro Pucheta, el padre de la flamante mamá, en sus redes sociales. “Bienvenido Salvador. 17.05. 3.500 kg”, escribió junto a una foto de las huellas, para dar cuenta de la hora y el peso del bebé.

Tiempo atrás, cuando anunció su embarazo y el sexo de su bebé, la actriz reveló que había tres nombres que les gustaba para su bebé: Salvador, Bautista y Baltazar. Y si bien en un principio no reveló cuál de ellos tres habían elegido, finalmente escogieron llamar Salvador al niño. En tanto, se encargó de aclarar que no será “Panchito”, como en alguna oportunidad le ha dicho Nazarena, a modo de chiste.

Con respecto al parto, tiempo atrás la actriz contó que la partera le había sugerido que armara una lista de canciones que le gustaría escuchar al momento de dar a luz a su bebé. “Aunque seguramente ni la voy a escuchar en ese momento. La verdad es que quiero pasar el momento lo mejor posible, no soy muy adepta del parto respetado ni soy muy mística al respecto. Cuanto menos dolor pase, mejor para mí”, contó Barbie, invitada a LAM, programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América y en el que su madre se destaca como panelista.

Parto acompañado

Allí, también anticipó que aunque Nazarena querría estar presente en el parto acompañando a su hija, sería su marido el que estaría a su lado. “Mi mamá va a esperar afuera”, remarcó Barbie, y la actriz agregó: “Me encantaría estar adentro de la sala con ella pero obviamente que ese es el lugar de Lucas”.

Quien también se había mostrado muy ansiosa por la llegada de su primer nieto había sido Nazarena, quien reveló que la obstetra de su hija le había dado fecha estimativa de parto para el miércoles 22 de febrero. “Te vi caminando con Barbie el fin de semana. ¿La sacaste a caminar para que salga más rápido?”, le preguntó Ángel de Brito a su panelista.

“Si, pero no quiere salir. ¡Está muy cómodo ahí adentro! Está todo para salir, pero no hay nada, ni dilatación ni nada. Ella ya quiere que salga”, respondió la actriz y productora teatral en LAM. Desde hace dos semanas, día tras día, la propia Barbie, por su parte, se encargaba de hacer un video en sus redes sociales a pedido de sus seguidores para contar que aún no había nacido. Es que si no hacía ningún posteo, ellos interpretaban que podría haber dado a luz, y se encargaba de aclarar que tan solo estaba disfrutando de su familia. O bien, que no tenía interés en abocarse a las redes, sino en concentrarse en vivir la última etapa de su embarazo.

Por caso, aclaró que grababa videos porque una vez que publicaba fotos, sus seguidoras -hizo hincapié en el que reclamo era por parte de las mujeres- pensaban que lo hacía para “despistar”. En una de las últimas publicaciones que hizo, contó que su perrito, Darwin había ido a bañarse “para recibir a su hermanito”, y mostró al cachorro en sus brazos.