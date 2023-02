Muerte de bebés en el Neonatal de Córdoba: detuvieron a la ex directora del hospital

La ex directora del Hospital Neonatal de Córdoba Liliana Asís fue detenida este viernes en el marco de la imputación que ya pesaba sobre ella por encubrimiento en el caso de los cinco bebés recién nacidos muertos en ese centro asistencial el año pasado. La detención de la ex directiva fue ordenada por el fiscal Raúl Garzón al entender que su libertad genera peligro procesal.

De esta manera se convirtió en la segunda persona arrestada, ya que hasta el momento la única detenida era la enfermera Brenda Agüero, a quien se responsabilizaba directamente por las muertes. El fiscal Garzón había imputado por omisión de deberes de funcionario público y por falsedad ideológica a Asís.



Considera que la exdirectora no había denunciado las muertes de los bebés en tiempo y forma, además de endilgarle la firma de los certificados de defunción de los pequeños pese a situaciones sospechosas. Por la misma carátula están imputadas las médicas Marta Gómez Flores y Adriana Morales, aunque en el caso de Asís, en las últimas horas se le agregó a la causa la figura de encubrimiento agravado.

Las muertes de los bebés que se investigan sucedieron entre marzo y junio de 2022 y las autopsias confirmaron que la causa que provocó los decesos fue un exceso de potasio "incompatible con la vida". Sujeto a eso, los pesquisas señalaron que los bebés estaban en perfecto estado de salud al momento de su nacimiento.

En la causa también se informa que los menores tenían marcas en la espalda compatibles con la inyección de una sustancia que no debería haberse colocado. La enfermera Agüero también es investigada por la situación que atravesaron otros ocho bebés, que se descompensaron en fechas cercanas. En total, la causa por la muerte de los bebés tiene siete imputados.

Los restantes procesados son el exministro de Salud de Córdoba Diego Cardozo; el exsecretario de Salud Pablo Carvajal y el exvicedirector del hospital Alejandro Salama, todos ellos por el delito de "omisión de los deberes de funcionario público".

