El cantante R. Kelly fue condenado a 20 años de prisión tras ser declarado culpable de pornografía infantil e incitar a menores para cometer actos sexuales, pero dijo que completará casi toda la condena de manera simultánea con otra sentencia de 30 años impuesta el año pasado en Nueva York por cargos de asociación delictiva.

El juez federal de distrito Harry Leinenweber ordenó que Kelly purgue un año más en prisión tras su sentencia en Nueva York.

La duda principal, previa a la sentencia de Kelly en Chicago, era si el juez Leinenweber ordenaría que el músico de 56 años purgara la sentencia de manera simultánea o después de completar su periodo en Nueva York, donde fue declarado culpable de asociación delictuosa y tráfico sexual en 2021. Lo segundo habría sido igual a una cadena perpetua.

Con la sentencia del jueves, Kelly no estará en prisión más de 31 años. Lo que significa que será elegible para ser liberado cuando tenga unos 80 años, dándole cierta esperanza de salir vivo de prisión algún día.

En una declaración leída en voz alta en la corte, una mujer que testificó bajo el seudónimo de Jane, dijo que ella había perdido sus aspiraciones de convertirse en una cantante y las esperanzas de lograr relaciones gratificantes.

Perdí mis sueños por Robert Kelly, señala el comunicado. Nunca recuperaré lo que perdí con Robert Kelly. Quedé con una cicatriz permanente por Robert.

Más información

A cuatro años de la muerte de Natacha Jaitt: por qué todavía no cierra la causa

La Justicia tiene una convicción que, a esta altura, parece inquebrantable: Natacha Jaitt murió por sobredosis de cocaína, una muerte accidental, no un asesinato. No parece ser una conclusión antojadiza si se revisa el expediente. Hay varias pruebas que llevaron a los tres fiscales que investigaron el hecho a pensar de esta manera. La más importante es la junta médica en la que participaron 18 especialistas y donde se analizó minuciosamente la autopsia. Todos los médicos coincidieron en que el deteriorado cuerpo de Natacha no soportó la droga que ingirió, sin que nadie la instigue, la madrugada del 23 de febrero de 2019, hace exactamente cuatro años.

¿Por qué todavía no se cierra la causa?

Primero los hechos. Aquella noche, Jaitt asistió junto a un amigo, el productor Raúl de Jesús Velaztiqui Duarte, al salón de eventos Xanadú, ubicado dentro del partido de Tigre. El salón era propiedad del empresario Guillermo Gonzalo Rigoni, que estaba presente esa noche junto a dos de sus amigos, el empresario Gaspar Esteban Fonolla y el electricista Gustavo Andrés “Voltio” Bartolín. También era parte de esa reunión una joven de la zona llamada Luana.

En los testimonios posteriores, casi todos coincidieron en que se trataba de un encuentro laboral y que habían tomado alcohol hasta las primeras horas del día siguiente. Varios contaron que, además, se consumió cocaína.

Según el expediente, a la 1:49 del 23 de febrero llegó al 911 un llamado proveniente del complejo de eventos avisando que en el interior había una persona “desvanecida”. Aclararon que estaba sobre la cama de una de las habitaciones. Cuando los efectivos llegaron al lugar se encontraron con Natacha desnuda y, para ese momento, ya sin vida.

Para investigar la causa, se conformó un equipo integrado por el fiscal adjunto Cosme Iribarren y los doctores Diego Callegari y Sebastián Fitipaldi. Rápidamente, se tomó testimonios de los presentes y el secuestro de las cámaras de seguridad. Ambos puntos fueron cruciales para el desarrollo posterior del expediente.

Las cámaras de seguridad mostraron varias secuencias como la llegada de la modelo al lugar, acompañada de Velaztiqui, lo que pasó en el interior y los momentos de desesperación una vez que los presentes encontraron a Natacha muerta.