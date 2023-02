Teléfono para sus ex: Shakira y Karol G lanzaron "TQG"

Las artistas colombianas Shakira y Karol G lanzaron oficialmente este viernes "TQG", una canción que está llena de dardos para sus ex, el exfutbolista Gerard Piqué y el rapero puertorriqueño Anuel AA, y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

A pocas horas de su publicación, "Te quedo grande" ya cosecha millones de visitas en sus canales oficiales y es tendencia global en Internet.

Se trata de la primera colaboración de las colombianas, y fue en el marco del lanzamiento del nuevo álbum de Karol G, "Mañana será bonito".

"Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido", dice Shakira en la letra, apuntando al ex futbolista, luego del gran éxito que cosechó con la canción con el productor estrella argentino Bizarrap, que ya tiene más de 350 millones de visitas solo en YouTube.

Y agrega: "Tú saliendo a buscar comida afuera y yo pensando que era la monotonía", haciendo alusión a otra de sus famosas canciones.

Por su parte, Karol G tira: "Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia; lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda' las historias", entre otros "palos" para Anuel.

Y agrega: "Ahora tú quieres volver se te nota (mmm sí), espérame ahí que yo soy idiota, se te olvidó que yo estoy en otra, te quedó grande la Bichota".

Más información

El Indio Solari anunció su retiro de los escenarios

La noticia que los seguidores del Indio Solari no querían escuchar, finalmente llegó, y de su propia boca. A sus 74 años, el excantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota anunció que debido a su enfermedad, no va a presentarse más en vivo después de más de cuatro décadas sobre los escenarios.

Sus palabras

“En este momento está entreabierta esa puerta, por mi enfermedad, más allá de lo que te quiera contar. No quiero transformar esto en una cosa crítica, no me permite estar en mi mejor versión. Desgraciadamente para mí, el párkinson va progresando, pero hay que presentarle batalla”, advirtió el músico que como solista editó seis discos.

“Me parece que es hora de recular un poquito y dedicarse a ser un consigliere, y dejar de molestar a los jóvenes porque uno termina siendo un tapón. Necesitan crecer y el tapón este no da más”, agregó el músico, aunque aseguró que seguirá haciendo músico en el estudio. “El míster no tiene vocación de directo, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera. Me gustaría hacer diez, doce canciones para que las cante la gente”, aseguró en declaraciones con periodista español Mariskal Romero.

“Estoy viendo músicos que interpretan mis temas mejor que yo, entonces me parece que es hora de recular un poquito y dedicarse a ser un ‘conciliare’, y dejar de molestar a los jóvenes porque uno termina siendo un tapón. Necesitan crecer y el tapón este no da más".

De todas maneras, el Indio dijo públicamente que su carrera en el estudio sigue: "El míster no tiene vocación de directo, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera. Me gustaría hacer diez, doce canciones para que las cante la gente".

Además, elogió el gran nivel que mantienen Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado: "Están haciendo un muy buen directo, es una banda que suena de puta madre y los quiero tanto que disfruto con ellos. Les entrego, les regalo la banda, la marca, a Los Fundamentalistas. Porque se portaron conmigo con entusiasmo, con emoción, durante 15 años que estuvimos juntos".