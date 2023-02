La noticia impactó en toda la industria y por supuesto en todos los fanáticos y seguidores de la obra de J.R.R. Tolkien. Warner y New Line sellaron un acuerdo para realizar más películas vinculadas con el universo de El señor de los anillos pero que no modificará o involucrará a las ya realizadas (especialmente la trilogía dirigida por Peter Jackson).

El acuerdo fue anunciado por el actual CEO de Warner Bros Discovery, David Zaslav, cuando también informó que aparte de El señor de los anillos, habrá nuevas películas del universo de Harry Potter. New Line Cinema y Warner Bros. Pictures, firmaron un acuerdo con la productora Embracer Group AB, empresa a su vez propietaria de Middle Earth Enterprises poseedora de los derechos de la obra de Tolkien. “Planeamos honrar al pasado y mirar al futuro y adherirnos al más sólido nivel de calidad y valores de producción”, informó Lee Guinchard, presidente de Freemode, compañía que forma parte de Embracer Group AB.

Algunas de las ideas de este nuevo proyecto fueron resumidas en el comunicado de prensa donde adelantaban lo que irán a hacer: “Hace veinte años, New Line dio un salto de fe sin precedentes para llevar a la gran pantalla las increíbles historias, personajes y mundo de El Señor de los Anillos. El resultado fue una serie de películas que han marcado un hito y que han sido acogidas por generaciones de fans. Sin embargo, a pesar de todo el alcance y el detalle de las dos trilogías, el vasto, complejo y deslumbrante universo soñado por J.R.R. Tolkien permanece en gran medida inexplorado en el cine. La oportunidad de invitar a los fans a adentrarse en el mundo cinematográfico de la Tierra Media es un honor, y estamos encantados de colaborar con Middle-earth Enterprises y Embracer en esta aventura”.

No estarían confirmados

Según información que publicó el sitio Variety, el trío creativo de Peter Jackson, Fran Wlsh y Phillipa Boyens no han decidido todavía formar parte de este nuevo proyecto. “Estamos deseando escuchar cuál es su visión sobre el futuro de la licencia y queremos seguir hablando con ellos”, afirmaron los tres cuando fueron consultados.

La información que trascendió dice que se harán “múltiples películas” aunque no se definieron cuántas serán. Lo cierto es que las tres películas de Jackson (El señor de los anillos: la comunidad del anillo de 2001, El señor de los anillos: las dos torres de 2002 y El señor de los anillos: el retorno del rey de 2003) recaudaron a nivel mundial unos 3.000 millones de dólares. La trilogía logró reunir 17 Oscars entre ellos el de mejor película por la última de las tres.

Cabe destacar que el año pasado llegó a Prime Video la serie de 8 episodios Los anillos del poder que costó sólo su primera temporada unos 450 millones de dólares y ya tiene anunciada una segunda entrega con nuevos episodios.

Por lo pronto, resta esperar el estreno del film animado The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, que llegaría en principio el año próximo y relatará la historia detrás de Cuernavilla y el Abismo de Helm, la fortaleza que todos conocieron en el film El Señor de los Anillos: Las dos torres, ambientada 183 años antes de los eventos de El señor de los anillos.

Puedes ver la trilogía de El señor de los anillos en el catálogo de HBO Max y Prime Video.