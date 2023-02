Juan Grabois se lanzó como precandidato a presidente

El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Patria Grande, Juan Grabois, criticó duramente al presidente Alberto Fernández, al que tildó de “mediocre”, “tibio” y “cobarde”, en un acto por la presentación de su libro Los Peores en la ciudad de La Plata junto al gobernador Axel Kicillof. También expresó su apoyo al mandatario provincial, quien en su opinión es “la esperanza para construir una síntesis superadora de los procesos nacionales y populares”.

Tras un par de abrazos y declaraciones mutuas de amor con Kicillof, Grabois, que lanzó su precandidatura a presidente, disparó munición gruesa contra Fernández en medio de la interna feroz del Frente de Todos para definir el candidato del espacio.

“El año que viene no quiero tener a otro mediocre, otro tibio, a otro cobarde que no haga los cambios que tiene que hacer. No lo acepto. Nuestra trinchera principal por la realpolitik es la provincia de Buenos Aires y Axel tiene que bancar esa parada. Entiendo que es así”, sostuvo. Y agregó que él es candidato a presidente: “Soy candidato y espero que se anoten otros”.

En este sentido, hasta posicionó a Kicillof como posible candidato. “Es el gobernador de la provincia. Eso no es poca cosa. Capaz le falta un cachito pero va bien. Va bien. Es un funcionario que más o menos funciona”, ironizó.

Y luego fue más allá: “Axel es una esperanza que tenemos para construir una síntesis superadora de los procesos nacionales y populares de las primeras décadas del siglo XXI”, señaló el dirigente social al tomar la palabra.

“Lograr eso tan difícil en América Latina y en Argentina, algo que (Juan Domingo) Perón no pudo y ojalá que si pueda Cristina (Kirchner) que es construir un trasvasamiento y un recambio generacional que supere y profundice los pisos de derechos de la etapa anterior”, agregó.

“Creo que Axel personifica esa posibilidad, esa potencia que se puede dar, tenemos algunos elementos de esperanza ahí”, manifestó Grabois en el escenario montado en el Club Platense de La Plata, frente a militantes de Patria Grande y funcionarios y legisladores provinciales.

Salario universal

El dirigente social también defendió su idea de salario universal y recalcó que”eso que llaman planes es parte del ingreso de gente que ya trabaja”. “Es un eslogan demagógico que estigmatiza a los compañeros que trabajan porque garpa electoralmente”, insistió.

Por su parte, el gobernador afirmó que “nunca fue más necesario dar debates más profundos (...) Lo que vemos en las redes suele ser muy agresivo, contrario a lo que necesitamos que se discuta”. Aunque manifestó diferencias con Grabois, Kicillof consideró que su libro es “muy valiente”, que “reconoce críticas, errores, no se atrinchera en la defensa ciega de cuestiones qué hay que revisar; es un libro imprescindible”.

El mandatario provincial dijo que no esta de acuerdo con el diagnóstico de Grabois “porque para él estamos en una etapa permanente, progresiva, de expulsión de trabajadores de los circuitos formales de trabajo”. En su opinión, “la exclusión masiva de trabajadores no es una tendencia inevitable del capitalismo en su actual etapa, pero igual necesita políticas y soluciones”.

En este sentido, el gobernador aseguró que “el proyecto del peronismo clásico, a pesar del cambio y del paso del tiempo, es tomar masas inmensas de riqueza y aplicarlas a la mejora de condiciones laborales y productivas del país”.”No me resigno a pensar que la situación actual de injusticia, de exclusión, que el desastre neoliberal es natural”, continuó.

Grabois en tanto elogió la recuperación de YPF y llamó a aplicar el mismo modelo de capitales mixtos a en empresas como “Edesur, Edenor, con la empresa nacional del litio, con todas las principales fuentes estratégicas” porque “cambiaría todo”.

También habló de la necesidad de tierra y vivienda y aseguró que “como candidato a presidente, en cinco años resolvemos el millón y medio de lotes y quintas productivas que necesita el país para que todos tengan tierra y la posibilidad de un techo”.