Alberto Fernández llamó a la Asamblea Legislativa

El presidente Alberto Fernández convocó hoy a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, que se realizará el próximo miércoles 1 de marzo a las 11.

Así se comunicó por medio del Decreto 91/2023 publicado este viernes en el Boletín Oficial, con la firma del Presidente y del jefe de Gabinete, Agustín Rossi.



"En uso de las facultades conferidas por el artículo 99 inciso 8 de la Constitución Nacional, el presidente de la Nación decreta: la apertura de las Sesiones Ordinarias del Honorable Congreso de la Nación correspondientes al año en curso se realizará el día 1° de marzo próximo a las 11:00 horas", dice el artículo 1 de la norma.

Un candidato a presidente paraguayo trató a los argentinos de "vagos" y el embajador le respondió

Durante un acto político el candidato a presidente paraguayo Santiago Peña afirmó que los argentinos "no quieren trabajar" y el embajador Domingo Peppo salió al cruce.

El candidato a presidente de Paraguay Santiago Peña afirmó en un acto político que en la "Argentina no quieren trabajar" y el embajador Domingo Peppo le respondió desde su cuenta de Twitter.





“¿Qué es lo que yo quiero para el Paraguay? Quiero el Paraguay donde no haya pobres, quiero el Paraguay donde no haya gente que quiera trabajar y no consiga trabajo. Yo no quiero eso, porque hay mucha gente que no quiere también trabajar, nuestros vecinos aquí en la Argentina no quieren trabajar, es una realidad. Eso está mal y no tenemos que llegar a eso”, afirmó el dirigente paraguayo de la Asociación Nacional Republicana (ANR). En ese momento, el moderador de la charla le dio pie a intentar corregir sus expresiones pero Santiago Peña decidió no rectificarse. Ante la viralización de este discurso, el embajador argentino en Paraguay, Domingo Peppo, le respondió de manera contundente al dirigente de derecha: "Con todo respeto quiero decirle a Santiago Peña que el pueblo argentino, es un pueblo de trabajo y esfuerzo".

"Todos los días millones de compatriotas se levantan a trabajar en las más diversas actividades y oficios. Donde la fabricación de satélites, aviones, autos, camionetas, fármacos y máquinas pesadas y de distintos tipos y fines", continuó el diplomático.



Y concluyó: "Todos estos complejos productivos dan trabajo a los argentinos y extranjeros que son bienvenidos y recibidos, entre ellos la gran comunidad paraguaya".