Escuelas rurales y fichas médicas: ¿Qué dijo Lichtmajer?

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, negó los rumores que circulan sobre el cierre de escuelas rurales en la provincia. "Nuestro gobierno no cierra escuelas, abre escuelas", dijo este jueves en dialogo con la prensa. "No se cierra ninguna escuela rural y no hay ningún puesto de trabajo que corra riesgo. Hay ocho años de gestión que avalan esto".

En ese sentido, Lichtmajer afirmó que el Gobierno está trabajando para asegurar que todos los alumnos tengan acceso a una educación completa y de calidad. "La decisión de este ministerio es que todos los alumnos puedan hacer la secundaria completa, en sus lugares. Hay escuelas que tienen hasta ciclo básico, el objetivo es llegar a que todas las escuelas secundarias sean completas", dijo el ministro.

El funcionario también destacó que durante su gestión ha vuelto a abrir escuelas que habían cerrado en el pasado, y que el objetivo es que todas las escuelas secundarias sean completas, es decir, que puedan hacerse los seis años de secundaria. "Esto se hará en cada una de las escuelas, respetando las características de los establecimientos, escuchando a las familias, viendo las necesidades de los docentes y garantizándoles a los alumnos y alumnas el derecho de la secundaria plena", explicó Lichtmajer.

En ese sentido, el ministro también recordó la jornada extendida en las escuelas y enfatizó que se trabajó en estrecha colaboración con los directivos y las familias para diseñar un plan que amplíe las oportunidades educativas y respete el objetivo de terminar la escuela secundaria sin tener que trasladarse.

Ficha médica

El funcionario aclaró esta mañana que en todas las dependencias públicas que tiene el ministerio de Salud en la provincia, la ficha médica para inscribir a niños y jóvenes en las escuelas es gratuita.

“Si una persona elige hacer lo a través del privado es su decisión, pero el Estado ofrece el servicio gratuito de la ficha médica y por eso, le pido a la gente que vaya a esos lugares”, cerró.