Córdoba determinó paro y movilización docente

Será el 27 de febrero. La decisión del gremio se tomó al finalizar una asamblea departamental. De esta forma, las clases no comenzarán en el territorio cordobés.

La Unión Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) convocó mediante una asamblea a un paro y movilización para el próximo lunes 27 de febrero. La decisión se tomó al finalizar la asamblea en el gremio de educadores y cuestionaron la falta de "una propuesta clara" de parte del Gobierno provincial.

De esta manera, el próximo lunes no comenzarán las clases en el territorio cordobés, tal como estaba previsto.

La secretaria General Adjunta de UEPC, Zulema Miretti, dijo al medio Cadena 3 que las asambleas departamentales votaron por unanimidad la medida por la falta de propuestas del Poder Ejecutivo provincial. "Habrá paro el lunes y una serie de asambleas el miércoles, jueves y viernes".

"Si hubiese una propuesta después del día del paro, pondremos en marcha los mecanismos de consulta", explicó Miretti.

También aclaró que el paro ya está definido. "Siempre es lento el Gobierno provincial en presentar una propuesta. Estamos los docentes desde el 15 de febrero en las escuelas, hoy comenzó el período de ambientación de cada ciclo y no tenemos una propuesta clara", cuestionó.

Sostuvo que hubo varias reuniones con el Poder Ejecutivo, pero no hubo un ofrecimiento que pueda ser discutido.

Tucumán no cumplirá con los 190 días de clases en 2023

En menos de una semana, los alumnos de todo el país ya habrán regresado a las aulas para desandar el ciclo lectivo 2023. Sin embargo, como sucede cada año, no todos los estudiantes tendrán la misma cantidad de días de clase. De hecho, solo seis provincias contemplan un calendario escolar con 190 días de clase.

La Ciudad de Buenos Aires (con 192 días), la provincia de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Misiones y Neuquén (todas con 190 días cada una) son las únicas jurisdicciones que cumplen con el acuerdo firmado en el Consejo Federal de Educación (CFE) de alcanzar los 190 días con el objetivo de recuperar aprendizajes que quedaron pendientes por los dos años de pandemia e interrupción de la presencialidad.

En el lote de las provincias que incumplen con el acuerdo nacional, está Tucumán con el dictado final de 185 días de clases durante el calendario escolar de 2023.

Los datos surgen de un nuevo informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Gustavo Zorzoli (educador y exrector del Colegio Nacional Buenos Aires), Martín Nistal y Eugenia Orlicki (del Observatorio).

El informe releva los días de clase programados oficialmente por los ministerios provinciales, no su cumplimiento efectivo. Eso puede variar de acuerdo a paros docentes, inclemencias climáticas, fallas de infraestructura, entre otros motivos.

Las cifras del informe surgen de contabilizar la cantidad de días de clase previstos de acuerdo al inicio y cierre del ciclo lectivo en cada provincia. Del total se restaron los feriados nacionales y provinciales, el receso invernal y, en un segundo escenario, las jornadas pedagógicas (excepto cuando se aclara que las clases se desarrollan normalmente).

En el informe se observa que 18 provincias no llegarán a los 190 días comprometidos en el CFE. Incluso una de ellas -Jujuy- no cumplirá ni siquiera con el mínimo de 180 días de clase si se les descuentan las jornadas de capacitación docente. Ese piso es obligatorio obligatorio por ley desde 2003, aunque hasta hace solo unos años la regla era que gran parte del país no lo alcance.