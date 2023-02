Sismo de magnitud 5.6 sacudio a la cordillera de los Andes

🔔#Earthquake (#sismo) M5.6 occurred 66 km W of San Antonio de los Cobres (#Argentina) 5 min ago (local time 10:01:21). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/7amdZXqYWe

🖥https://t.co/cJaUqJIzFG pic.twitter.com/fGrWJO12WY