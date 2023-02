La pequeña localidad catalana de Sallent, al norte de Barcelona, sigue bajo conmoción después del trágico episodio en el que una nena argentina de 12 años murió y su hermana gemela resultó gravemente herida, después de que ambas cayeran del tercer piso del edificio en el que vivían. Si bien la Policía y la Justicia locales todavía no descartan ninguna hipótesis, con el correr de la horas se conocieron detalles del entorno de las menores que podrían explicar qué se esconde detrás del hecho.

Uno de ellos fue brindado por la abuela de ambas niñas quien, en diálogo con un canal de televisión español, aseguró que sus nietas eran víctimas de acoso escolar y que el colegio al que concurrían “no hizo nada” para contrarrestar el problema.

Desde Argentina, y próxima a viajar a España para acompañar a su familia, la mujer le dijo al canal Telecinco que las niñas comenzaron a sufrir bullying mientras cursaban la Primaria el año pasado debido a su nacionalidad y al lógico acento en su forma de hablar. “Los padres hablaron con el colegio, pero no se hizo nada”, precisó la mujer. Además, dijo que cuando las niñas pasaron al secundario siguieron con problemas en clase.

La mujer no fue la única familiar en hablar sobre las situaciones de bullying a las que se veían sometidas las menores. Kevin, un primo segundo de ambas, reveló: “Sus padres hablaron con la dirección del colegio y del instituto. Eran dos niñas muy buenas que no se metían con nadie, pero había un grupo que se reía de ellas por su acento. Dos criaturas hermosas y pequeñas que no habían aprendido todavía a vivir y que siempre estaban sonriendo. Lo estaban pasando mal y de hecho tenían hora para ir al psicólogo. Pero sus padres no eran conscientes de que la situación era tan grave”.

De acuerdo con el joven, los problemas para Alana, la niña que falleció al caer del tercer piso del edificio, se intensificaron cuando pidió en el Llobregat de Sallent que la llamaran con un nombre masculino. Según comentaron algunos de sus compañeros, la menor quería someterse un cambio de género y ser llamada Iván, decisión por la que fue objeto de burlas y acoso.

“Se reían porque quería llamarse con un nombre de niño”

En declaraciones al citado medio, Mireia, la madre de un compañero de colegio de las gemelas, habló sobre el estado de los chicos a raíz de lo ocurrido. “Los compañeros lo están pasando mal. Son muy pequeños para entender lo que está pasando y sucediendo. Están recibiendo ayuda psicológica desde el instituto y bueno. Están en shock... no saben qué es lo que está pasando”, afirmó.

Respecto del supuesto bullying al que eran sometidas las niñas, indicó: “Acoso, Acoso... no sabría decir. Es verdad que mi hijo me comentaba que se reían del acento, que se reían porque quería llamarse con un nombre de niño... sé poca cosa más (...) Me comentan que la que más acoso recibía era la que ha fallecido, que es la que pidió que le llamaran Iván... esto fue un punto más para poderse reír, si realmente es lo que estaba pasando con ellas”.

Con relación al tiempo que las hermanas llevaban siendo víctimas de acoso, dijo: “El año pasado mi hijo también iba al colegio con ellas. Es verdad que el año pasado fue complicado... se comentaba que se reían, pero no sé hasta que punto. No fueron las únicas, el año pasado fue complicado para todos”. Finalmente, aseguró desconocer las medidas que adoptó la institución para abordar el caso.