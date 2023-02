Los estrenos de Netflix en marzo de 2023

Netflix anunció la lista de estrenos con nuevas películas, series y documentales que podrán verse en la plataforma de streaming desde el 1 de marzo de 2023.

Entre las series más destacadas que podrán verse desde enero 2023 en Netflix se encuentran la parte 2 de la temporada 4 de "You", al igual que la segunda parte del éxito coreano "The Glory".





Enero 2023 también trae estrenos de documentales que prometen ser furor como "MH370: The Plane That Disappeared", "Misterios del Titanic" y "El clímax del millón: La historia de Pornhub".

En cuanto a producciones argentinas, se estrena la segunda temporada de "El Reino" el 22 de marzo.

Series que se estrenan en Netflix en marzo 2023



Juega sucio (1/3/2023)

Sexo/Vida: Temporada 2 (2/3/2023)

El condado de Masameer: Temporada 2 (2/3/2023)

¡Acorralados!: Temporada 2 (2/3/2023)

Next in Fashion: Temporada 2 (3/3/2023)

You: Temporada 4 (Parte 2) (9/3/2023)

La gloria: Parte 2 (10/3/2023)



Supervivencia en equipo (10/3/2023)

La ley de la selva (15/3/2023)

Sombra y hueso: Temporada 2 (16/3/2023)

Hasta el cielo: La serie (17/3/2023)

El maestro y la música azul (17/3/2023)

El agente nocturno (23/3/2023)

Soy Georgina: Temporada 2 (24/3/2023)

Atlanta: Temporada 3 (24/3/2023)

El amor es ciego: Temporada 4 (24/3/2023 - 3/31/2023)

Inestable (30/3/2023)

El asesino mediático (31/3/2023)



P elículas que se estrenan en marzo 2023 en Netflix



P El código Da Vinci (1/3/2023)

El descanso (1/3/2023)

Fuego contra fuego (1/3/2023)

Papá al rescate (2/3/2023)

Eres tú (3/3/2023)

Muy lejos (8/3/2023)

Luther: Cae la noche (10/3/2023)

¿Encontró lo que buscaba? (10/3/2023)

La elefanta del mago (17/3/2023)

El rey de las sombras (17/3/2023)

Ruido mental (17/3/2023)

Misterio a la vista (31/3/2023)

Boksoon debe morir (31/3/2023)

Documentales en Netflix desde marzo 2023

El caso Fourniret: Monique Olivier, instrumento del mal (2/3/2023)

De 1987 a 2003, Michel Fourniret se consagró como el asesino más infame de Francia. Pero su esposa era un enigma: ¿fue su instrumento o su cómplice?

Chris Rock: Selective Outrage (4/3/2023)

Chris Rock hace historia al presentar su rutina de stand up en el primer evento global de streaming en vivo de Netflix.

MH370: The Plane That Disappeared (8/3/2023)

En 2014, un avión de Malaysia Airlines con 239 personas desapareció de los radares. Esta docuserie explora la misteriosa historia de ese vuelo: MH370.



Fitness para corredores: Volumen 1 (11/3/2023)

Mejora tu habilidad para correr y evita lesiones con este entrenamiento corto y accesible que te hará sudar y aumentará tu fuerza y movilidad.

El clímax del millón: La historia de Pornhub (15/3/2023)

A través de entrevistas con actores, activistas y exempleados, este documental presenta un retrato cercano del éxito y los escándalos de Pornhub.



Misterios del Titanic (15/3/2023)

El director James Cameron, acompañado de un equipo de historiadores, cineastas y científicos, explora el naufragio del Titanic por dentro y por fuera.



Waco: El apocalipsis texano (22/3/2023)

Esta serie documental incluye imágenes nunca antes vistas del enfrentamiento de 51 días entre agentes federales y un grupo religioso armado en 1993.

Mae Martin: UNT. 2023 Standup Special (28/3/2023)

En este especial de stand up, Mae Martin, guionista y comediante, reflexiona sobre un mundo fuera de su eje... y sobre un alce mítico.

Emergencias: Nueva York (29/3/2023)

El tiempo es crucial para estos expertos en emergencias que recorren la ciudad de Nueva York para salvar vidas mientras revelan cómo es su día a día.

Big Mäck: Gánsteres y oro (30/3/2023)

Un hombre es acusado injustamente y pasa muchos años en la cárcel. Décadas después se encuentra en la misma situación, pero... ¿sigue siendo inocente?

Series y películas de Anime en Netflix 2023

Mononoke (1/3/2023)

Durante el periodo Edo, un hombre misterioso conocido como el vendedor de medicamentos deambula por Japón con una meta: exorcizar espíritus malévolos.

Vinland Saga: Temporada 2 (7/3/2023)

Con la llegada del nuevo milenio, Thorfinn se esfuerza por encontrarle un significado a la vida. Mientras tanto, el rey de Inglaterra pretende expandir su territorio.

Inuyasha: Temporada 5 (28/3/2023)

Las amenazas del pasado regresan en busca de venganza, y nuevas aventuras esperan. Mientras, Kagome reflexióona sobre lo que siente por Inuyasha.

Inuyasha: Temporada 4 (28/3/2023)

Como parte de su misión de recuperar los fragmentos de la joya de Shikon, Kagome e Inuyasha enfrentan a sus enemigos Hoshiyomi, el bebé y Hakudshi.

Películas y series para niños en Netflix en marzo 2023