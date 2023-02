Se realizó un homenaje a las víctimas de la tragedia de Once

Familiares y amigos de víctimas de la tragedia de Once realizaron un acto homenaje para "mantener viva la memoria"

Estación de Once, andén número 1. Pasaron 11 años desde la tragedia de Once en la que murieron 51 personas, entre ellas una embarazada, y 789 resultaron con heridas. Por eso, familiares realizaron hoy un acto homenaje para “mantener viva la memoria” y “trabajar para que no vuelva a pasar lo mismo”.



El acto comenzó a las 8:32 en la estación cabecera del tren Sarmiento donde ocurrió el siniestro ferroviario en 2012, cuando el tren número 3772, identificado con la chapa 16 de la empresa Trenes de Buenos Aires, no detuvo su marcha y colisionó con los paragolpes de contención.

“Cada 22 de febrero a esta hora volvemos a estremecernos, cuando cruzan por nuestra memoria los recuerdos de ese día. El sonido de la sirena nos sacude y nos exige estar alertas y mantener despierta la memoria”, leyó una familiar al inicio de la ceremonia, antes de que sonara la sirena. A su alrededor, decenas de personas llevaban carteles con la consigna “Justicia” y fotos de sus seres queridos.

en la tragedia de Once murieron 51 personas, entre ellas una embarazada, y más de 780 resultaron heridas. (Foto: Leonardo Zavattaro/Télam).



“Sus nombres grabados en los corazones que están a nuestras espaldas suenan en silencio cada día, retumban en los cientos de miles de pasajeros que recorren esta estación, subiendo y bajando de los trenes. Pero es necesario volver a escucharlos, porque en cada uno suena la historias que dejaron y también su recuerdo eterno”, dijo antes de que familiares comenzaran a leer los nombres de las víctimas.

“El camino judicial no marcó un final, sino que fue un paso más en un largo camino que creemos nunca va a acabar. Siempre vamos a estar presentes para señalar las cosas que son importantes para que nadie más tenga que atravesar lo que pasó con nosotros”, dijo a Télam uno de los principales referentes de las familias, Paolo Menghini, el papá de Lucas Menghini Rey (20), la última víctima fatal en ser hallada, casi 60 horas después del impacto.

La gran mayoría de las víctimas viajaba en los primeros tres vagones del tren, que terminaron totalmente aplastados por el impacto. Se trata de la tercera tragedia ferroviaria más grave de la Argentina, después de la ocurrida en Benavídez en 1970, donde murieron 236 personas, y la de San Pereira, en 1978, que causó 55 víctimas fatales.

Con el tiempo y después de dos juicios, la Justicia determinó las causas de la Tragedia de Once. Las conclusiones a las que se arribaron permitieron establecer que el choque se produjo por una confluencia de factores.

Cuáles fueron las causas del choque del tren Sarmiento

Por un lado, el error humano. El maquinista Marcos Córdoba estaba circulando a una velocidad mayor de la permitida y frenó tarde a la hora de entrar en la estación. Además, había desconectado el sistema de ‘’hombre muerto”, un dispositivo cuya función es detener el tren en caso de que el maquinista se ausente o esté inconsciente. Por eso, recibió una pena de tres años y tres meses de prisión.

Pero, además de la mala praxis por parte del maquinista, el tren de la línea Sarmiento estaba en condiciones deplorables. La línea era concesionada por la empresa Trenes de Buenos Aires, que tenía como responsable a Claudio Cirigliano, uno de los que fueron llevados a juicio por el estrago generado aquel 22 de febrero.

Los trenes tienen un circuito de mantenimiento diario y general. Este mantenimiento estaba estipulado hacerlo cada 750.000 kilómetros, y el vagón en el que viajaba mi hijo tenía 2.100.000 kilómetros realizados sin haber tenido ninguna reparación. Todos los sistemas de la línea estaban colapsados. No sólo los trenes, las vías, el sistema de señalamiento. El chapa 16, el tren de la tragedia, de ocho compresores que tenía que tener, tenía sólo cuatro”, dijo en su momento María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey

Quiénes fueron condenados por el choque del Sarmiento



El primer juicio oral por el caso comenzó el 18 de marzo de 2014. Fueron juzgadas 28 personas entre ex funcionarios y directivo de Trenes de Buenos Aires (TBA), la empresa que tenía la concesión de la línea Sarmiento. En diciembre de 2015 el Tribunal Oral Federal 2 condenó a 21 acusados por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo y otros 7 fueron absueltos.

Las penas más altas las recibieron Sergio Claudio Cirigiliano y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime: 7 años de prisión cada uno. Jaime tuvo una pena única de 8 años por otras dos condenas y ya estaba preso por otras causas.

El momento del dramático rescate de Leonardo Sarmiento, uno de los sobrevivientes. (Foto: Télam/Leonardo Zavattaro).



Los ex directivos de TBA Marcelo Calderón y Jorge Álvarez fueron condenados a 6 años de prisión, Juan Pablo Schiavi recibió 5 años y medio y el resto fueron sujetos de penas establecidas entre los 5 a los 3 años de prisión de cumplimiento efectivo. El maquinista Marcos Córdoba, quien era el motorman del tren Chapa 16 en el momento del estrago, fue condenado a 3 años y 3 meses.

En el segundo juicio por la Tragedia de Once, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto por el estrago, pero fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por el delito de administración fraudulenta pública que pudo haber desencadenado la tragedia.