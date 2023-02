Con la unidad a tope y con retraso: Así se viaja en Tucumán

El video fue filmado este miércoles en la estación terminal de ómnibus, a punto de abordar una unidad de la empresa ExpreBus.

"Como es posible que para viajar al sur de la provincia tengas que venir 3 horas antes, para encima viajar parados y apretados mas de 50 km. Cuando será el día que alguien se ponga firme con estas empresas", publicó en sus redes Florencia Larrea.

"El peor servicio de transporte de Tucumán. Yo no sé cómo no les quitan la concesión... Reducen los horarios caprichosamente dejando a miles de usuarios que trabajamos y debemos cumplir horarios librados a la inseguridad, los descuentos por llegar tarde al trabajo y la falta de consideración a los tiempos de los demás. Acaba de pasar el colectivo de las 14hs de San Pablo-Monteros; y obviamente por estas políticas especuladoras de la empresa no quiso parar por estar atestado de pasajeros. Todo con la complicidad de la secretaria de transporte y los amigos del poder que les permiten hacer lo que quieren. Ojalá llegue un gobierno decente que se preocupe por la seguridad de los ciudadanos y les hagan pagar todo lo que provocan", fue otro comentario de Alonso Quijano.

"Deben aumentar las unidades, el servicio que están brindando es deplorable, no respetan el horario, la gente viaja como ganado al matadero", describió Pablo Bailetti.

Como estos, hay cientos de comentarios en las redes sociales sobre los servicios interurbanos y rurales en la provincia de Tucumán. Más allá de los ya establecidos contra el servicio urbano en la Capital.

El servicio urbano en la Capital