WhatsApp actualizará su plataforma para enviar newsletters

La función para crear y suscribirse a boletines de noticias masivos por ahora está en etapa de desarrollo. Tendrá una sección propia y no tendrá publicidades

WhatsApp sigue agregando nuevas funciones a su aplicación para facilitar la comunicación entre sus usuarios y mejorar la experiencia dentro de la plataforma. La última de estas actualizaciones es una herramienta de difusión de información para envíos personalizados y masivos.

Según informó el sitio especializado WaBetaInfo, la nueva funcionalidad se llama provisionalmente Newsletters y permitirá mandar mensajes y boletines a un número ilimitado de contactos.

A diferencia de los chats normales, no se podrá responder a los mensajes emitidos a través de esta nueva herramienta y además no tendrán cifrado de extremo a extremo. Dado que se tratará de una comunicación unidireccional, esta decisión de la empresa no debería suponer ningún riesgo de seguridad.

La opción de Newsletters aparecerá en una sección especial dentro de la pestaña Estados de WhatsApp, donde irán apareciendo los boletines de manera cronológica, sin algoritmos ni publicidades.

El objetivo de esta nueva función es poder enviar mensajes y noticias a una gran cantidad de personas. Con las conversaciones de grupos, solo se puede llegar a 1024 personas simultáneamente (las que permite la app para esos chats), mientras que Comunidades eleva esa cifra a 5000 contactos. Así, a través de Newsletters se podrá saltar esas limitaciones y realizar envíos masivos.

Cuándo estarán disponibles los Newsletters en WhatsApp

La función para enviar boletines aún está en fase inicial de desarrollo y por el momento no se sabe cuándo estará disponible para que se pueda testear en una versión de prueba y podría pasar un tiempo antes de que la función se despliegue al público.