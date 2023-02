La playa más larga del mundo está en Sudamérica

Si bien para muchas personas las montañas son el lugar preferido para vacacionar, hay otras que no cambian por nada ir a pasar unos días o por que no, semanas a la playa junto al mar, la arena y el sol.

En Brasil, la Playa de Cassino, ubicada en el estado de Río Grande do Sul, es un lugar paradisíaco muy poco urbanizado que atrae a turistas de todo el mundo ya que figura en el Libro de los Récords Guiness como la playa más grande del mundo.

Cabe destacar que cuenta con una extensión de 250 kilómetros, que llega a cruzar la frontera con Uruguay. Además, en la playa se realiza la mayor carrera de ultramaratón de mundo, que consiste en recorrer una distancia de 230 kilómetros por la arena.

¿Por qué se llama Playa de Cassino?

El nombre se debe a que hace muchos años los habitantes o turistas podían visitar casinos que estaban construidos en el balneario y, a pesar de que en el siglo XX las actividades de apuestas y juegos de azar quedaron prohibidos en Brasil, el nombre se mantuvo.

Muchas personas hacen referencia al Cassino de forma equivocada como se fuera sólo un balneario pero el Cassino también es un barrio del municipio de Río Grande, no posando, por tanto, de un ayuntamiento, pero de una autarquía, que fue extinta y reestructurada en 25 de noviembre de 2003, recibiendo el nombre de SEC (Secretaria Especial do Cassino), que es una extensión del ayuntamiento del municipio de Río Grande. Por ser dependiente financieramente del centro de Río Grande y por no posar de un ayuntamiento propio, la nomenclatura correcta a ser utilizada es barrio balneario y no solo balneario.

Las ruinas localizadas entre los molhes da barra y la entrada del barrio balneario, conocidas como Terminal Turístico, formaban parte de un antiguo terminal de autobús de turismo, con estructura para bestiarios y restaurantes.

¿Cómo acceder a la Playa de Cassino?

El acceso a este lugar paradisíaco se puede hacer mediante auto o cualquier tipo de vehículo que llegue a sus inmediaciones como autobús, taxi, camioneta, entre otros.

Las personas que tuvieron la posibilidad de conocer este lugar atractivo quedaron maravilladas con los hermosos paisajes, la variedad de hoteles y restaurantes que hacen de unas vacaciones algo inolvidable.

En el punto extremo de la playa, fue construido con toneladas de piedras que invaden el mar abierto. Su formación, junto con el Molhe Oeste, al otro lado del canal de navegación, protege la entrada y la salida de navíos para el Río Grande. En el Molhe Oeste es posible coger una “vagoneta”, movida a vela, que te lleva hasta la torre del farol. El viaje lleva 20 minutos y per corre una extensión de 4 kilómetros.

El Libro Guinness de los récords la calificó como la longitud de la playa más larga del mundo, con más de 240 km de largo, que se extiende desde la ciudad de Río Grande a la Chuy. Pero este no es su tamaño, ya que su extensión se limita a la frontera de los municipios de Río Grande y de Santa Vitória do Palmar, que es la reserva ecológica del Taim.