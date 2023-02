Una tragedia que involucra a dos niñas argentinas sacude por estas horas al municipio de Sallent, en Barcelona. Las gemelas de 12 años cayeron al vacío desde el tercer piso de un edificio y una de ellas murió. En primera instancia, la investigación apunta a que saltaron en forma voluntaria y se intentan determinar los motivos.

Ahora se espera por la evolución de la segunda hermana que se encuentra internada en estado crítico, pero estable, según informaron medios locales.

Aunque las pericias recién arrancan, los investigadores creen que las hermanas se tiraron del balcón de forma voluntaria. Esta hipótesis se sostiene en el hallazgo de dos cartas escritas por ellas y dos sillas que habrían podido utilizar para saltar.

Según informaron a EFE fuentes cercanas a la investigación, la Policía ahora analiza los dos textos manuscritos y por los primeros indicios se descarta una acción criminal.

Fuentes del Ayuntamiento de Sallent explicaron que las hermanas pertenecen a una familia de origen argentino, que llevaría poco más de dos años en esta población. Tiene un hermano menor y su padre estaba en la vivienda cuando ocurrió el hecho, según reportaron los medios locales.

El edificio desde el que cayeron las niñas

El Ayuntamiento decretó tres días de duelo y suspendió todos los actos públicos programados, incluidas las celebraciones del Carnaval.

Según reportaron los medios locales, el hecho se produjo minutos después de las tres de la tarde del martes (hora de Barcelona), pero el primer aviso a las autoridades a través del teléfono de emergencias. Acudieron todos los efectivos del SEM, policía catalana y varias patrullas de la Policía Local de Sallent.

¿Posible caso de bullying?

A la espera del avance de la investigación, vecinos y familiares de las niñas elucubran sobre la posibilidad de que las niñas hayan decidido lanzarse desde lo alto del edificio por ser víctimas de bullying -acoso escolar-, aunque los pesquisas dijeron no haber identificado una situación de tales características hasta el momento.

En declaraciones al citado medio, fuentes cercanas al caso aseguraron que las gemelas estaban pasando por un mal momento en la escuela. Hablaron sobre una “situación de incomidad” con algunos compañeros que se perpetuaba desde su llegada a la localidad de Sallent hace dos años junto a sus padres y un hermano menor.

En concreto, los voceros explicaron que las hermanas eran insultadas y recibían burlas por su acento argentino. En ese sentido, Kevin, un primo segundo de ambas, reveló: “Sus padres hablaron con la dirección del colegio y del instituto. Eran dos niñas muy buenas que no se metían con nadie, pero había un grupo que se reía de ellas por su acento. Dos criaturas hermosas y pequeñas que no habían aprendido todavía a vivir y que siempre estaban sonriendo. Lo estaban pasando mal, y de hecho tenían hora para ir al psicólogo. Pero sus padres no eran conscientes de que la situación era tan grave”.

De acuerdo con el familiar, los problemas para Alana, la niña que falleció al caer del tercer piso del edificio, se intensificaron cuando pidió en el Instituto que la llamaran con un nombre masculino.