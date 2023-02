Tini Stoessel ganó la Gaviota de Oro en Viña del Mar

La cantante argentina Martina Stoessel ganó la Gaviota de Oro en el escenario de la Quinta Vergara, en la segunda gala del Festival de Viña del Mar.

La artista, después de una hora y media de show, ganó la Gaviota de Plata, y después de ser ovacionada por el público de Viña, el "Monstruo" la consagró para obtener el galardón mayor.

En la noche del lunes Tini compartió escenario con Emilia Mernes y el humorista chileno Diego Urrutia.

Tini Stoessel recibió las Gaviotas de Oro y Plata

Gracias a un show pleno de energía, coreografías y cambios de vestuarios Tini Stoessel ganó las Gaviotas de Oro y Plata tras una aplaudida actuación que conquistó a las jóvenes adolescentes en la segunda noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Aunque la Quinta Vergara tuvo asientos vacíos, sin colmarse como en la jornada inaugural donde triunfó la colombiana Karol G, las mujeres -especialmente jóvenes- se vistieron de color rosado.



Durante casi 90 minutos, Tini interpretó sus canciones más conocidas como "Miénteme", "Triple T", "Suéltate el pelo" y "Cupido", siendo aclamada por sus seguidores que coreaban todas sus canciones.

La ex chica Disney fue acompañada por una decena de bailarines que protagonizaron coloridas y originales coreografías en medio de humo y columnas de fuego.

Su presentación se sostuvo más en la fuerza de la actuación y en los bailes que en la voz de Tini, criticada por el uso de pre grabaciones y afectada por continuos acoplamientos de sonido.

"Se trató de un espectáculo más efectista que efectivo, con un repertorio pobre y que apela más a la exageración y la emoción fácil antes que otra cosa. Un arranque que funciona para un nicho de fans, pero que para Viña no alcanza", comentó el diario La Tercera.

Tini reemplazó en el show del Festival al grupo mexicano Maná que se bajó a última hora debido a problemas de salud de su vocalista Fher y obligó a los productores a devolver el dinero a quienes compraron anticipadamente sus boletos.

El show del segundo día del Festival de Viña del Mar lo cerró la también cantante argentina Emilia Mernes actual novia del trapero Duki. Emilia alcanzó notoriedad en el grupo uruguayo de cumbia pop, Rombai, al cual renunció en 2018.

La artista del género urbano interpretó sus canciones más conocidas como "Quieres", "Intoxicao" y "Cuatro Veinte". Emilia es una de las artistas más renombradas de Argentina, con más de ocho millones de escuchas mensuales en Spotify y varios millones de seguidores en las principales redes sociales.

Tini Stoessel se hartó de las críticas

“Muchas veces me dicen ‘¿Y por qué no salís a aclarar? ¿Y por qué no salís a decir? ¿Y por qué…?’. Yo no puedo buscar la seguridad afuera. Porque con lo que yo diga, más allá de que sienta que tengo razón, o que las cosas fueron de esta forma, van a haber cuatro que no van a pensar como yo, y que van a seguir tirando mierda. Entonces, yo me voy a volver a poner mal. Estoy queriendo conseguir la aceptación en personas que, al fin y al cabo, yo no conozco”, dijo la artista sobre las críticas.

Y agregó: “Yo estoy tranquila. ‘¿Vos te dormís en paz?’. Sí, entonces como que ahí está un poco el amor propio también, la búsqueda en disfrutar cosas que está buenísimo disfrutar. Todo lo que te da el laburo, pero también las cosas simples, el poder abrirte con una persona y saber que le puedas contar las cosas”.