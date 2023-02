Una avalancha en Calgary, Canadá, le provocó la muerte a dos argentinos el jueves mientras manejaban por una zona alejada del centro de esquí Kicking Horse. Manuel Sáenz, de La Plata, y Jerónimo Regina, de Lobos, las víctimas fatales del alud, formaban parte de un grupo de seis personas que habían decidido hacer un recorrido en motor home. El caso generó impacto en las últimas horas.

Juan Manuel Sáenz, oriundo de la localidad platense de City Bell, vivía desde hacía un tiempo en Chile. Había realizado sus estudios secundarios en el Instituto “Roberto Themis Speroni”, y era arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, según consignó el sitio 0221.

Instalado desde hace un tiempo en Chile, era coach de liderazgo en una empresa del país andino. “Manu”, como le decían, era muy querido entre sus pares y alumnos. Nataly Hernández Poblete, una amiga chilena, que participó en sus cursos, lo recordó con emotivas palabras durante un testimonio que ofreció a TN.

Poblete señaló que les “pegó muy fuerte” la muerte. “En las redes sociales subía fotografías donde podíamos ver todo lo que hacía relacionado al deporte. Por lo que tengo entendido, se había ido de vacaciones con su esposa, se había casado hace un par de meses, y él tenía esas ganas de poder esquiar en Canadá”, indicó.

Varios de las personas que lo conocieron a Sáenz se reunieron el domingo en su memoria en el Parque Araucano de Santiago. Hernández Poblete difundió el evento en sus redes. “Hoy estamos de luto, pero generaremos un tremendo homenaje a ti”, dice el flyer compartido en redes.

Hernández Poblete, cantante y dedicada a la producción de eventos, agregó un segundo posteo en homenaje Sáenz en Instagram. “Hoy honramos tu vida por haber sido un hombre excepcional. Han sido días durísimos, dolorosos... entre la negación y el obligarme a aceptar tu partida, mi querido Manu. Pero como siempre me dijiste: ¿si no es hoy, cuándo? ¿Si no eres tú, quién?”, escribió.

Y agregó: “No sirve de nada tener un quiebre y darse cuenta lo que deberías cambiar sino lo acompañas de una acción comprometida. Hoy te cantaré con mi corazón apretado... pero cantaré porque siempre creíste en mi. Te amaré por siempre y honraré tu memoria mi querido Manuel Sáenz. Coach, maestro, amigo, hermano...”.

Regina, el segundo caído en el terrible incidente, llevaba un vida muy distinta a la de Manuel: pero ambos comparten el afecto que despertaban en la gente y el vacío que dejaron.

Todo Lobos está de luto, como muestran los medios de comunicación locales. Hijo de dos miembros queridos en la localidad -el fallecido Buby Regina y la docente jubilada Eleonora Raschia-, se dedicaba al comercio. Además, era exfutbolista del club Provincial y el club Athletic, donde cosechó amistades duraderas.

El Athletic rememoró el paso de Jerónimo por las canchas en sus redes sociales. "Chau Jero, qué terrible pérdida... los más lindos recuerdos desde chiquito, mis más sinceras condolencias para toda la familia, nos volveremos a ver, querido amigo...", escribió un usuario en Facebook.

Otro agregó: "Jero querido, me quedo con ese recuerdo lindo de ese viaje inolvidable a Río Negro, con la categoría 82. No lo puedo creer. Abrazo enorme para tu vieja y tu hermano. Que en paz descanses, mi loco hermoso".

Vecinos, otros comerciantes y más amigos sumaron su saludo fraterno y eterno. También algunos provenientes de la localidad Roque Pérez, donde buscaba pedidos.

"Jerónimo participaba de esta actividad que lo apasionaba, junto a su amigo y también lobense Carlitos Rangone. (...) Abrazamos con todo nuestro cariño a esta querida familia golpeada por un dolor inenarrable", relataron desde el Canal 4 de la ciudad.