Alfaro lanzará su candidatura a gobernador esta semana

En la cuenta regresiva para las elecciones provinciales del 14 de mayo, esta semana habrá novedades en la disputa interna de Juntos por el Cambio.

Días atrás, la Convención provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) ratificó al diputado nacional Roberto Sánchez como candidato a gobernador por este espacio.

Ahora se confirma también que el intendente de San Miguel de Tucumán y líder del PJS, Germán Alfaro decidió lanzar su candidatura para la gobernación con un acto que tendrá lugar este jueves en el parque 9 de Julio.

A 83 días de los comicios, la dirigencia de la alianza opositora permanece expectante respecto a quién encabezará la fórmula que competirá con el binomio oficialista de Osvaldo Jaldo - Juan Manzur.

Sin tiempos para competir en internas, sólo hay posibilidades de un acuerdo por la vía del consenso entre Sánchez y Alfaro (sin descartar además otros factores, como las encuestas de intención de voto y la disponibilidad de recursos para la maquinaria electoral).

En medio de estas negociaciones, ambas partes dan indicios de que no están dispuestas a ceder en la aspiración por encabezar Juntos por el Cambio de Tucumán.

"Nuestro candidato no va a ser otra cosa que candidato a gobernador", afirmó el presidente de la Convención Radical, Raúl Moreno, tras el encuentro dominical en la sede de Catamarca al 800.

Pese a la decisión de la UCR, Alfaro no modifica sus planes. Entre los dirigentes del PJS circula vía WhatsApp una invitación que lleva el sello de Juntos por el Cambio, y que invita "a la presentación" de la candidatura del intendente "a gobernador de Tucumán". Y consigna que el evento protagonizado por Alfaro tendrá lugar el jueves, a partir de las 19.30, en avenida Los Tarcos, en el parque 9 de Julio.

Respaldo al alfarismo

El secretario de Obras Públicas del municipio, Alfredo Toscano, remarcó que, dentro de JxC, "cada partido tiene su propia dinámica". Luego remarcó que "nosotros vamos a lanzar la candidatura de Germán Alfaro a gobernador", como "ya lo hizo Roberto (Sánchez) el año pasado". "Y si lo vuelve a hacer ahora, no vemos problema en eso", advirtió.

Toscano insistió que "la voluntad de todo JxC es unificar las candidaturas". Aunque aclaró: "no me llevo por la agenda que intentan imponer Jaldo y Manzur, que ya mismo hay que tener candidatos".

En ese sentido, indicó que "quienes tenemos responsabilidades institucionales lo que no tenemos que dejar de hacer de gobernar; hay que seguir trabajando para resolver los problemas de los tucumanos". "En la Casa de Gobierno, por ejemplo, se ven poca reuniones de gestión, y muchas para armar acoples. Ese ritmo vertiginoso me gustaría verlo en el trabajo para los tucumanos, y no para las cuestiones internas", añadió. Y dijo que "cuando la Casa de Gobierno se transforma en una sede política, quiere decir que nadie está gobernando esta provincia".

Por otra parte, el legislador del PJS, Raúl Pellegrini, destacó "el enorme crecimiento de Germán en el interior de la provincia" y ponderó "la capacidad de gestión y el temple para neutralizar los embates de propios y extraños". "Al final de cuentas, todo el mundo está pendiente de qué hace o deja de hacer Germán Alfaro. Por algo será", agregó.

El parlamentario aseguró que "Estoy convencido de que (este espacio) llegará unido de la mano de Germán, y gobernará esta provincia diezmada por Manzur y Jaldo", expresó.

"Radijaldismo"

El secretario de Servicios Públicos, Carlos Arnedo recordó que desde finales del 2022, el alfarismo tuvo vocación de conciliar un acuerdo electoral con la UCR. "No podemos olvidar que desde noviembre Alfaro propuso constituir el frente Juntos por el Cambio y que el radicalismo se negó a integrarlo. Cuando propusimos el armado en conjunto, no quisieron. Desde el año pasado ya hubieran podido caminar la provincia Alfaro y Sánchez juntos. Pero el radicalismo tensó la cuerda. Hay que ver si ahora Sánchez avanza con la constitución del frente".

"Espero que Sánchez tenga el coraje de sobreponerse al 'radijaldimo' que impera en la UCR local, que lo único que hizo fue dañar la oposición. No olvidemos que actualmente el radicalismo es conducido por funcionarios nacionales y dirigentes a fines a Osvaldo Jaldo, que en vez de dedicarse a solucionar los problemas de los tucumanos está espectante a lo que resuelva Juntos por el Cambio. Quizás quiere formar parte de JxC y no se anima a cruzar la vereda", ironizó.

Y cerró con un mensaje: "Sabemos que Gerardo Morales le pidió a Sánchez que baje su candidatura, por eso sigo sosteniendo que Sánchez es el mejor candidato a vicegobernador que tiene Juntos por el Cambio en la provincia", concluyó el funcionario municipal.

Fuente: La Gaceta