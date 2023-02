El músico ingresó en el Sanatorio Otamendi el viernes a la mañana y hasta el momento no se emitió ningún parte médico sobre su salud. Qué dijo

En la mañana del viernes, Santiago Chano Moreno Charpentier ingresó al Sanatorio Otamendi por un cuadro relacionado a sus adicciones La noticia fue confirmada a Teleshow por fuentes cercanas al cantante, y según indicaron, el estado del músico es “reservado”.

Desde entonces, las redes sociales se convirtieron en una cadena de oración y buenos deseos para la recuperación del exlíder de Tan Biónica, que en los últimos años tuvo reiterados ingresos a la institución médica de la calle Azcuénaga, como parte de su lucha contra sus adicciones. Y siempre a su lado, acompañándolo en cada uno de sus pasos, está su madre, Marina. La mujer no solo vela por la recuperación de su hijo, sino que levanta la bandera para poder modificar la Ley de Salud Mental.

El posteo en Instagram

En horas de la tarde, Marina acudió a sus redes para dejar un mensaje en medio de la internación de su hijo: “Qué liviandad para opinar sobre el dolor de otro, si debe o no debe tal cosa, si puede o no puede tal otra. Nada es tan fácil en los zapatos del otro”, señaló Marina al comienzo de su publicación. Junto al texto, eligió compartir una foto con un halo de luz, justamente lo que más pide para su hijo.

“Cómo siempre GRACIAS a todos los que rezan, que mandan luz”, agregó, en relación a los seguidores de la música de Chano y a quienes empatizan con su historia. “Por suerte tantas personas aman a Chano y a Bambi y a toda mi familia. Amor y agradecimiento a toda la familia Biónica y a los amigos que bancan. Les pido por favor Respeto y silencio a los haters y a los que sacan conclusiones sin saber nada”, cerró.

El posteo de Marina Charpentier

Entre los miles de mensajes de apoyo, tanto para ella como para el músico, se destaca el de Gastón Pauls. “Con ustedes siempre”, escribió el actor, que fue uno de los que más visibilidad le dio a la pelea de Marina y de Chano desde su programa Seres Libres. Incluso, el propio músico había acudido en su ayuda en la semana previa al incidente con un policía que casi le cuesta la vida.

“Mi hijo hace 20 años que está luchando con la adicción. Y con la pandemia ha sido un año muy duro para todos los adictos, y (mi hijo) ha estado complicado, no ha estado bien. Yo estaba todo el tiempo tratando de ver qué más podía hacer porque él ha estado internado y ha hecho miles de tratamientos”, contó la mujer en parte del diálogo con Pauls.

El año pasado, y durante una de las internaciones de Chano, Marina participó de las jornadas de reflexión y debate sobre la Ley de Salud Mental que se realizaron en el Senado de la Nación. “¿Quién defiende a mi hijo?”, se preguntó la mujer durante su intervención. “Estoy acá porque soy la mamá de alguien que está enfermo con la enfermedad de la adicción. Y creo que es un privilegio que yo pueda tener esta voz hoy y voy a hablar en nombre de tantas mamás que me escriben, me piden por favor, me imploran que hable por ellas”, manifestó por entonces.

Licenciada en Trabajo Social, con una carrera especializada en adicciones, Marina reveló que la lucha familiar comenzó cuando descubrió que Chano fumaba marihuana. “No sé si encontré un porro o papel para armar”, contó a Infobae. Por supuesto, el cantante le dijo que era de un amigo, pero Marina lo llevó a una institución para tratarse. Su hijo tenía 24 años, recién se había zambullido en la noche con su banda de rock, Tan Biónica y ya llevaba una vida, admite su madre, “desordenada”. Después, la voluntad de Chano hizo lo suyo. “Influyó un poco lo que él estaba empezando a hacer, tocar, ser popular, famoso, la noche, el desorden. Hasta que eso se desmadró”, concluyó con brutal sinceridad.