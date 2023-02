La Cámpora presiona por una recomposición salarial

El primer encuentro de la mesa política del Frente de Todos arrojó para La Cámpora un resultado a favor. No solo porque logró imponer la agenda judicial de Cristina Kirchner y encolumnó a todo el oficialismo detrás de la idea de que la Vicepresidenta está proscripta, sino que en el documento final que firmaron los presentes colocó algunas de sus principales demandas.



En el octavo párrafo del texto que se difundió, se habla de la necesidad de reducir la inflación y aumentar el poder adquisitivo de los salarios, dos reclamos que el espacio que conduce Máximo Kirchner sostiene desde hace tiempo. Que esto último se haya logrado colocar en el documento no es menor, ya que se trata de un punto de choque con el albertismo: La Cámpora reclama una suma fija para los trabajadores que la Casa Rosada se niega a otorgar.

“Es tarea primordial de quienes formamos parte de este proyecto político continuar los esfuerzos para reducir la inflación, aumentar el poder adquisitivo de los salarios y trabajar en cada una de las políticas públicas necesarias para que nuestra gente viva mejor. Ese fue el contrato electoral que acordamos de cara a la sociedad en 2019 y por el cual debemos seguir trabajando”, reza el escrito del Frente de Todos.

La Cámpora impuso su agenda económica en la reunión de la mesa política. Foto: NA)



Y agrega: “Somos plenamente conscientes del particular momento que vive nuestra sociedad. Conocemos todas las demandas económicas y sociales de las que aún tenemos que dar respuestas concretas”.

La Cámpora también impuso su agenda económica y presiona por una recomposición salarial



Al hablar de la necesidad de “trabajar en las políticas públicas” del Gobierno, La Cámpora logró imponer en la mesa política lo que el albertismo no quería tratar: discutir el rumbo de la gestión y exigir medidas concretas para mejorar la intención de voto del Frente de Todos y tener una plataforma electoral “más robusta”, repiten en el Instituto Patria.

Luego de conocerse el dato de la inflación de enero -que alcanzó el 6%- el sindicalismo alineado con el kirchnerismo volvió a la carga con el reclamo de la suma fija para mitigar el impacto de la inflación en el ingreso de los trabajadores, pero el Gobierno inmediatamente la rechazó: “No mejora la capacidad adquisitiva”. La frase perteneció a Kelly Olmos, ministra de Trabajo.

El presidente Alberto Fernández busca una campaña con menos roces. Fotos: Reuters



Olmos se refirió al pago de una suma fija horas después de que los gremialistas Sergio Palazzo (Bancarios), Hugo Yasky (CTA), Omar Plaini (Canillitas) y Vanesa Siley (Judiciales), Roberto Baradel (Suteba) y Abel Furlán (UOM), entre otros, reflotaron la idea durante un encuentro con el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner; el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés ‘Cuervo’ Larroque, y el ministro de Trabajo bonaerense y líder del gremio de Curtidores, Walter Correa.

El sector que responde a Alberto Fernández llegó a la mesa política con la intención de que solo se discutan cuestiones electorales, pacificar la interna y definir de qué manera se van a dirimir las candidaturas, pero el kirchnerismo duro logró imponer su posición y sostuvo que no se puede discutir nombres sin antes definir cambios en la política de Gobierno.

Máximo Kirchner había dicho antes de que se produzca este primer encuentro que los actores del FDT deben sentarse a hablar porque “no es conveniente ir a la elección con un grado de distorsión tan grande respecto de la realidad política”. Ese mismo día el diputado nacional planteó que se debe renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un reclamo en el que La Cámpora insiste, pero que no tendría fuerza suficiente para imponerse.



En La Cámpora están convencidos de que si el Gobierno no logra que el electorado sienta una mejora en su poder adquisitivo, las chances de disputar poder se reducen. Tan convencidos como que el oficialismo debe encolumnarse detrás del pedido para romper la proscricpión de Cristina Kirchner.

“Quienes integramos esta mesa tenemos como responsabilidad disponer las acciones necesarias para impedir la proscripción de la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuyo liderazgo y potencia electoral no nos puede ser arrebatado. No hay, o no debería haber, ningún poder económico, mediático o judicial capaz de decidir por encima de la voluntad popular”, escribieron en el documento, en lo que fue una clara victoria del kirchnerismo duro.

Así logró que tanto Alberto Fernández como Sergio Massa se encolumnen detrás de la supuesta persecución judicial contra la Vicepresidenta. El kirchnerismo plantea que se debe romper esta condición y ya adelantaron que crearán una comisión especial para pedirle a Cristina Kirchner que se postule. Por ahora, en el entorno de la Vice repiten que solo ella sabe si se lanzará o no.